На "России-1" из песни Би-2 вырезали слово "протесты"

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На телеканале "Россия-1" из песни группы Би-2 "Люди на эскалаторах" вырезали слово "протесты". На это обратил внимание телеканал "Дождь". Песню во время вручения музыкальной премии "Виктория" исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha.

В официальном Youtube-канале группы Би-2 трек назван "Куртки Кобейна - Люди на эскалаторах (минус одно слово)", а в подписи указано: "Угадайте, какое слово вырезали на 01:25. И простите за звук в целом - как вы понимаете, его делали не мы".

В оригинальной версии песни звучат слова: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах".

Видео с песней без слова "протесты" также доступно в официальном канале "России 1". Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу телеканала.