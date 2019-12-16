Грета Тунберг на полу в поезде: что всех удивило

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В большинстве междугородних поездов Deutsche Bahn два класса

Поездка Греты Тунберг в поезде по Германии вызвала бурную реакцию в соцсетях - юная шведская экоактивистка обменялась серией твитов с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn.

В воскресенье Тунберг выложила в "Твиттере" фотографию, где она сидит на полу вагона среди чемоданов.

"Еду через Германию в переполненных поездах. И я наконец-то на пути домой!" - написала Тунберг, которая в августе выехала из Швеции для участия в различных климатических конференциях.

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn сначала через "Твиттер" извинился перед Тунберг, после чего написал более развернутое сообщение, намекнув, что шведка ехала первым классом, о чем будто бы утаила.

Немецкий перевозчик поблагодарил шведку за борьбу с изменением климата и выбор экологического поезда, но добавил, что она не рассказала о работе персонала поезда.

Пропустить Twitter пост , автор: @DB_Presse Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 декабря 2019 г.

"Было бы еще лучше, если бы ты рассказала, насколько компетентно и дружелюбно тебя обслужили в вагоне первого класса", - заметили в Deutsche Bahn.

Экоактивистка не летает самолетами, предпочитая им поезда и суда на альтернативных источниках энергии.

После замечания Deutsche Bahn Тунберг написала уточняющий твит.

Пропустить Twitter пост , автор: @GretaThunberg Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 декабря 2019 г.

"Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели в поездах на полу. После Гёттингена [университетского города в Германии] я села на свое место. Переполненные поезда - превосходный знак того, что спрос на железнодорожный транспорт очень высок", - написала 16-летняя активистка.

Тунберг объяснила, что действительно сидела на полу вагона из-за отмены поезда в швейцарском Базеле и пересела в первый класс только в немецком Гёттингене.

Что такое "переполненный поезд"?

Диалог девочки с железнодорожной компанией немало возбудил интернет.

"Тебе надо было оплатить резервирование места. Стоит всего 4 евро, и у тебя было бы место. Ты точно заработала эти деньги", - написал депутат заксобрания Берлина от ультраправой "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн в "Твиттере".

Некоторые юзеры предлагают пересмотреть определение "переполненного поезда".

Другие же поддерживают Грету во всех начинаниях.

"Безопасного путешествия! Спасибо за всё, что ты сделала в 2019 году", - пишет группа экоактивистов Moms Clean Air Force.

Некоторым пользователям ситуация с Гретой напомнила скандальную поездку лидера лейбористов Джереми Корбина в поезде Virgin Trains по востоку Англии в августе 2016 года.

Корбин тогда тоже сидел на полу в вагоне поезда, уверяя, что в нём не было мест, однако компания-перевозчик выпустила видео с камер наблюдения, где было видно, как политик с соратниками проходит через полупустой вагон, прежде чем сесть на пол.

Главный лейборист тогда заявил, что не знал, какие из предположительно пустых мест были зарезервированы, а какие нет, поскольку, по его словам, на них лежали чьи-то сумки.

Ассоциация наемных работников транспорта Британии солидаризировалась с Корбином, упрекнув Virgin Trains в "лицемерии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грета Тунберг пересекла Атлантику на экологически чистом судне

Грета Тунберг прославилась в 2018 году, когда стала каждую пятницу вместо занятий в школе проводить одиночные пикеты с экологическими требованиями у здания шведского риксдага.

В контексте своей школьной забастовки в Швеции Тунберг сказала: "Я как будто умираю внутри, если не протестую".

В 11 лет у нее диагностировали синдром Аспергера - легкую форму аутизма, характеризующуюся склонностью к черно-белому восприятию реальности, категоричностью суждений и концентрацией на определенном наборе интересов и занятий.

Отношение к Грете Тунберг в мире простирается от критических высказываний и высмеивания до уважения и восторга. Несколько левых депутатов шведского и норвежского парламентов номинировали ее на Нобелевскую премию мира 2019 года.

Журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года.