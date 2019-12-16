Гремучая смесь. Машина взорвалась из-за освежителя воздуха и сигареты в салоне
Британский водитель ненароком устроил взрыв в своем автомобиле, превратив его в груду металлолома. Он распылил в салоне освежитель воздуха и попытался закурить.
Пожарные рассказали, что водитель явно переусердствовал, нажимая кнопку аэрозоля. Газ в итоге воспламенился и взорвался, выбив лобовое стекло, боковые окна и заблокировав двери.
Машина после взрыва выглядела, как после тяжелой аварии. Удивительно, но водитель практически не пострадал, отделавшись лишь небольшими травмами.
- Автобус упал с моста в Забайкалье, 19 человек погибли
- В лимузине по винодельням. Самая тяжелая авария в США за девять лет
Полиция города Галифакс, где произошел инцидент, сообщила, что все могло закончиться гораздо серьезнее, и призвала водителей соблюдать правила безопасности.
Автомобиль в момент происшествия стоял в дорожной пробке. Взрыв был настолько мощным, что в соседних зданиях повредило окна.
Не первый случай
Аналогичный случай произошел в 2017 году в городе Саутенд на парковке супермаркета товаров для дома B&Q. Тогда в результате взрыва у автомобиля выбило крышу и двери.
"Взрыв произошел после того, как в салоне автомобиля скопился газ от освежителя воздуха, который воспламенился от зажженной сигареты", - сообщила тогда пожарная служба графства Эссекс.
Водитель был госпитализирован с незначительными травмами.