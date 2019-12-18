Кристен Стюарт - лучшая актриса десятилетия. Соцсети: "Да ладно!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристен Стюарт в 2019 году выстрелила в ролях актрисы Джин Сиберг и одной из "ангелов Чарли"

Ассоциация голливудских критиков (HCA) присудила Кристен Стюарт премию "Актриса десятилетия". Среди кинокритиков и пользователей соцсетей этот титул вызвал немало кривотолков.

За прошедшее десятилетие Стюарт снялась в огромном количестве фильмов, в том числе в главных ролях в лентах "Ранэвэйс", "Персональный покупатель", "Зильс-Мария" и совсем недавно - в "Ангелах Чарли".

В прошлом году Стюарт и Хлоя Севиньи сыграли главные роли в психологическом триллере "Месть Лиззи Борден".

Ассоциация голливудских критиков признала постановщика "Прибытия" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнёва режиссером десятилетия, что вызвало в соцсетях не меньшее изумление, чем чествование Стюарт.

Сейчас Вильнёв работает над перезапуском саги "Дюна" с участием Тимоти Шаламе.

В 2017 году Кристен Стюарт после каминг-аута в качестве бисексуалки рассказала SNL, что в прошлом продюсеры советовали ей скрывать свою сексуальность, чтобы увеличить шансы на получение тех или иных ролей.

В беседе с журналом Harper's Bazaar актриса развила тему: "Мне сказали: не наступи на горло своей песне, не держи свою девушку за руку на публике. Так ты сможешь получить роль в фильме Marvel".

Правообладатель иллюстрации Reuters

Не сильно расстроилась 29-летняя актриса и относительному провалу новых "Ангелов Чарли" в прокате.

"К счастью, я не расстроена, потому что действительно горжусь фильмом. Я думаю, что наш мир сейчас очень поляризован, и продвигать подобное кино довольно сложно", - заметила девушка в интервью Playlist.

Вручение премии актрисе состоится 9 января 2020 года.

"Одно выражение лица"

Титул удивил комментаторов не в последнюю очередь потому, что саму награду вручают лишь с 2016 года.

В беседе с Би-би-си кинокритик Егор Беликов усомнился в объективности присуждения. "Я не согласен, что Стюарт такая уж актриса десятилетия", - заметил он.

Соцсети тоже полны недоумения.

"Эта награда точно принадлежит Виоле Дэвис, которая завоевала "Тони", "Эмми", "Золотой глобус" и "Оскар" в одном десятилетии. В ЭТОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ", - возмущается @HouseOfJCurtis.

"Кристен Стюарт - актриса десятилетия? Я надеюсь, это ирония. Лицо у нее такое же выразительное, что и у Беллы Хадид на обложке Vogue - всегда одно и то же выражение", - бичует выбор Ассоциации голливудских критиков @xxlongwayluke.

"Я обожаю Кристен Стюарт, но когда есть Лупита Нионго и Эми Адамс, я вынуждена не согласиться с тем, что она актриса десятилетия", - подчеркивает @KSmithBlogs.

"Ух ты, говорите, что она лучше Марго Робби, Джуди Денч, Эммы Томпсон, Октавии Спенсер и многих других?? Совсем с катушек съехали", - гневается юзер @dressageau.

Впрочем, и защитники девушки возвысили голос.

"Никто не говорит, что она лучше этих актрис. Она просто равна им всем. За последние два десятилетия она неизменно показывала отличную и непростую игру - особенно в последнем десятилетии", - дает отповедь критикам @AmyTheus4.

Сама же Ассоциация голливудских критиков назвала фильмографию актрисы за последнее время "впечатляющей".