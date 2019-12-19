Ваканда появилась в списке торговых партнеров США. Это вымышленная страна

Правообладатель иллюстрации Marvel/Disney Image caption Ваканда - вымышленное развитое восточноафриканское государство

Министерство сельского хозяйства США назвало Ваканду страной, с которой заключено соглашение о свободной торговле, несмотря на то, что это вымышленное королевство из комиксов и фильма "Черная пантера".

Представитель министерства сказал, что название вымышленной страны было добавлено в список в тестовых целях.

В онлайн-перечне тарифов на сайте министерства был размещен подробный список товаров, которыми торговали две страны, включая уток, ослов и дойных коров.

Во вселенной Marvel Ваканда - восточноафриканская родина супергероя Черная пантера.

Страна была удалена из списка вскоре после того, как американские СМИ начали задавать об этом вопросы.

После этого в сетях появились шутки о том, что государства начали торговую войну.

Ваканда впервые появилась в комиксе "Фантастическая четверка" в 1966 году. Кроме того, в ней происходит действие прошлогоднего оскароносного фильма.

"Бомбить Аграбу"?

Курьез на сайте министерства обнаружил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэн, который искал тарифы на сельхозпродукцию для подачи заявки на грант.

Когда он впервые увидел Ваканду в списке, он очень растерялся: "Я подумал, что я неправильно запомнил страну из фильма и перепутал ее с чем-то другим", - сказал Цэн в беседе с Рейтер.

После того как Ваканду удалили из списка, пресс-служба минсельхоза США сообщила Washington Post, что вымышленную страну добавили для "обучения персонала" и она никогда не должна была попасть в открытый доступ.

"Информация о Ваканде должна была быть удалена после тестирования, и вот теперь она удалена", - резюмировали в ведомстве.

В соцсетях курьез восприняли с должной фантазией.

"Правительство США исключило Ваканду из списка партнеров по свободной торговле. Ожидайте, что Трамп объявит, что он собирается бомбить Аграбу", - пишет юзер @NerdyPolitics15, вспоминая про вымышленный султанат из диснеевского "Аладдина" (в 2015 году, на заре политической карьеры Дональда Трампа, 41% его сторонников поддержали идею бомбардировки этой страны в опросе, где задавался такой вопрос).

"Мое правительство говорит, что я не могу путешествовать на Кубу и не могу больше торговать с Вакандой. Мне не нравится мое правительство", - полушутит американка Дженнифер Блэнд.

"Уверен, что Ваканда не стала бы торговать с нами", - замечает пользователь @AgencyObservat1.

Это не первый случай, когда вымышленная страна входит в реальный мир.

В 2017 году бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил журналистам, что встретился с представителями ряда стран, чтобы обсудить заявку Польши на вступление в Совет безопасности ООН - например, с Белизом или Сан-Эскобаром. Однако второго из перечисленных государств попросту не существует.

Иногда и существующие страны исчезали из поля зрения: так, в 2004 году в путеводителе по Евросоюзу карта стран-членов ЕС неожиданно показала Британию без Уэльса.