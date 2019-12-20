"Роскосмос" и календарь в стиле пинап: что возмутило общественность

Дочернее подразделение "Роскосмоса" - "Главкосмос" - заказало у переехавшего в Лос-Анджелес российского пинап-художника Андрея Тарусова календарь на 2020 год с пышногрудыми космонавтками. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях - особенно у пользователей, настаивающих на изначальном сексизме и отсталости жанра.

Как объяснили Би-би-си в "Главкосмосе", работы Тарусова среди других художников понравились им своей "оригинальностью, цветовым и художественным решением".

Сам художник изначально был очень рад заказу и говорит, что ему было "очень круто и интересно" работать.

"Они оказались практически идеальные заказчики, почти не было правок, зато было полное доверие художнику! На английском языке, потому что для подарков иностранцам. Плюс в календаре много пасхалок [неочевидных отсылок] и скрытых шутеек", - пишет Тарусов [орфография сохранена].

"Героинь изображено несколько - это подчеркивает международную направленность деятельности компании, и все персонажи являются плодом творчества художника. Полагаем, что автор работ, прокомментировавший общественный интерес к календарю на своей странице в "Фейсбуке", достаточно четко изложил свою позицию", - написал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь "Главкосмоса" Евгений Коломеец.

"Подставляю лицо Терешковой"

Некоторым очень понравились работы художника.

"Редкий случай, когда что-то у Роскосмоса вышло хорошо! Чудесный календарь, с удовольствием купил бы!" - восторгается в "Фейсбуке" Андрей Мельников.

Тем не менее картины вызвали у юзеров массу вопросов: ряд пользователей счел их сексистскими, кого-то удивило, почему российская госкорпорация наняла для работ живущего в Америке художника, а еще кто-то посчитал сам жанр пинап-комикса "морально устаревшим".

"Очень хочу корпоративный календарь для серьезной конторы в стиле пинап, но с мужскими задницами и в обтягивающей одежде. Вот тогда и похохочем", - фантазирует Ольга Азарнова.

"Такое сексистское г***о в 2020 году не нужно", - критикует затею Андрей Бондарь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Главкосмос" продвигает российскую продукцию на международный рынок

"Мысленно подставляю этим девушкам лицо Валентины Терешковой или Светланы Савицкой и становится стыдно. Такие календари в пору делать с героинями Марвела, а не с женщинами, которые рискуют своими жизнями ради освоения космоса", - рассуждает Александра Божнева.

"Да, их скафандры обтягивают, потому что это 1. пин-ап (закон жанра), 2. Если бы я нарисовал белые квадраты и зеркальные скафандры (как есть на самом деле), то там не то что женщин, там вообще человека не видно было бы", - так ответил на один из "пунктов общественного осуждения" сам художник.

Но не все согласны с выводом Тарусова.

"Про эмпаурмент решать должны сами женщины - если она позирует абсолютно добровольно и сама определяет свое участие как эмпаурмент - это он. Если это утверждает мужчина, который с этого изображения женщин имеет выгоду, даже не подумав спросить у этих женщин - это что-то совсем другое", - расставляет точки Ксения Попова.

Иные же остались в противоречивых чувствах.

"То самое чувство, когда ты, с одной стороны, феминистка и против объективации женщин, а с другой стороны, считаешь, что изображение женщин космонавтками является отличным стимулом для девочек мечтать о космосе и стремиться в профессию. Жизнь, зачем ты такая сложная", - задается вопросом Велта Кирьякова.

Не впечатлили объяснения художника и основательницу Telegram-канала "Женская власть" и новостного ресурса Breaking Mad Залину Маршенкулову.

"Можно [главу "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина в обтягивающих трусах везде поставить. Мужчины тоже украшение космоса же! Пинап это вообще символ времени, когда к женщинам относились как к куску ветчины - да и сейчас в общем так относятся, но хотя бы на уровне корпоративной этики могли и мозг включить", - негодует она.

Однако в самом ведомстве понадеялись, что шумиха вокруг календаря сойдет на нет и россияне продолжат интересоваться космосом как ни в чем не бывало.

"Главкосмос" занимается внешнеэкономической деятельностью, связанной с продвижением продукции российской ракетно-космической промышленности на международный рынок, а не продвижением и распространением художественных работ. Разумеется, мы с большей информативностью прокомментировали бы вопросы, связанные с космической деятельностью, однако не может не радовать, что работы художника все-таки вызвали интерес к космической тематике у общественности", - добавил пресс-секретарь госкорпорации Евгений Коломеец в комментарии Би-би-си.