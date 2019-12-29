Северный полюс и город, где всегда Рождество

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Вы ведь знаете, где живет Санта Клаус?

Правильно. Поезжайте на улицу Санта Клауса, там поверните направо в проезд Сент-Николас, прямо у бургер-бара "Вендиз".

Немного странно, не так ли? Но и городок Норт-Поул (в переводе с англ. "Северный полюс") на Аляске - не самое обычное место.

Спросите об этом Коди Мейера. Ему 21 год, он вырос в Норт-Поуле и теперь работает в "Доме Санта Клауса".

Только не называйте его эльфом - ему и так приходится непросто, когда, знакомясь с людьми в интернете, приходится объяснять, откуда он.

"Обычно люди реагируют так - ты и правда с Северного полюса? Да ты шутишь! - рассказал Коди радиопрограмме Би-би-си Newsbeat. - Это что, город такой? И мне приходится показывать им карту. Да, это действительно город".

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Город Норт-Поул с населением всего в 2117 человек находится в двух с половиной тысячах километров от Северного полюса. По соседству с улицей Снеговика пасутся олени, всюду висят рождественские гирлянды и, само собой, в городе находится самая большая статуя Санта Клауса, сделанная из стеклопластика.

От Норт-Поула до Полярного круга - примерно два часа езды на север. Это популярное место среди туристов, а заодно Почтовая служба США переправляет сюда все письма, адресованные Санта Клаусу на Северном полюсе.

На них отвечает команда добровольцев, расположившаяся на находящейся неподалеку базе американских ВВС "Айелсон". Просто чтобы помочь Санта Клаусу, конечно.

"Санта - занятой человек, думаю, помощь ему не помешает", - говорит Митзи Уилкокс, рядовой первого класса. Она служит в Норт-Поуле уже два года.

Image caption "Санта - занятой человек, думаю, помощь ему не помешает", - говорит Митзи Уилкокс

По ее словам, это особый опыт: "Как много людей на свете могут сказать, что живут на Северном полюсе? Мы отвечаем на письма детей со всего мира. Я помню, как ребенком сама писала письма Санте. Могу только представлять, как приятно было бы мне получить ответ".

В это время года светлого времени суток на все не хватает.

"Зимой солнце обычно встает часов в 11-12, - объясняет Коди. - А садится около трех. На все про все - всего четыре часа".

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"Из-за нехватки солнца нам рекомендованы витамины и лампы, имитирующие солнечный свет", - говорит Митзи.

В декабре температура воздуха опускается до -25°C. "Приходится одеваться тепло, - продолжает она. - Зима долгая, зато мы часто видим северное сияние".

Немало времени горожане проводят вне дома. "Сноуборд, езда на снегоходах, подледная рыбалка", - перечисляет Коди.

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Но не надоедает ли жить в постоянной атмосфере Рождества?

"Рождество - мое любимое время года", - улыбается Митзи.

А Коди Мейер? Не приходила в голову мысли навострить лыжи на юг?

"Ни за что, - отвечает он. - Мне здесь нравится. Буду жить тут еще долго, а может быть, и всю жизнь".