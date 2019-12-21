Полицейский пес в США попался на воровстве игрушек
В полицейском участке в городе Франклин, штат Массачусетс, пропадали игрушки, которые полицейские собирали для благотворительной организации Santa Foundation. Похитителем оказалась собака.
Игрушки исчезали каждый день, и полицейские быстро начали подозревать, что вор, вероятно, затесался среди них.
После тщательного обыска участка сотрудники заметили, что к игрушкам проявляет интерес терапевтическая собака полиции, лабрадор по кличке Бен Франклин.
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Остальное было делом техники - Бену дали игрушечную коляску с ребенком, и он отнес ее под стол, куда складывал все остальные игрушки. Полицейские записали это на видео.
"Они хранились в закрытой комнате, в которую не у всех был доступ, поэтому вычислить Бена было достаточно просто. Когда Бен впервые увидел игрушки, он подумал, что они все для него", - рассказал заместитель начальника участка Джеймс Милл.
Теперь Бена больше не пускают в комнату с игрушками, а предметы, которые он украл, заменят, потому что "он их обслюнявил".
Бен Франклин - терапевтическая собака. Он посещает школы и проводит время с детьми, которые столкнулись с трудностями.
"Он как человек, который внезапно появляется на вечеринке, в него влюбляются все. Да, когда Бен заходит в комнату - как будто светит солнце", - говорит Милл.