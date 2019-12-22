Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева, принц Чарльз, принц Уилям и принц Джордж заняты замешиванием теста рождественского пудинга для британских ветеранов

Букингемский дворец опубликовал новые фотографии королевской семьи, члены которой заняты изготовлением рождественских пудингов в благотворительных целях.

Если присмотреться к этим снимкам повнимательнее, то можно выделить пять любопытных подробностей.

1. Елка, достойная королевы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Елка в Букингемском дворце украшена игрушками с королевской символикой

На этой фотографии изображены сразу четыре поколения - сама королева, и трое наследников престола: сын - принц Чарльз, внук - принц Уильям и правнук - принц Джордж. Они собрались в музыкальном салоне дворца. На заднем плане - большая рождественская елка.

Если приглядеться, можно различить, что внушительная елка украшена шарами с королевской символикой, а также игрушками в виде собачек-корги, корон, золотого трона и флейтиста в килте.

К сожалению, не видно, что у елки на самой верхушке.

Разумеется, это не единственная елка в королевском семействе. Обычно празднование Рождества происходит в поместье королевы в Сандрингеме, где в сочельник собираются все члены семьи, чтобы украсить елку высотой 6 метров.

2. Без фартуков

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королевские пудинги посылаются на рождественские обеды Британского легиона

Стоит заметить, что одеты все члены королевской семьи на этой фотографии по протоколу, а не для работы на кухне.

На королеве - деловое платье, а также брошь и жемчужное ожерелье. Принц Чарльи и его сын принц Уильям одеты в костюмы с галстуком.

Протокол рождественских праздников в королевской семье довольно формален строг. Историк Кейт Уильямс говорит: "Им нужно часто переодеваться - например, для церковной службы или рождественского обеда".

3. Королева не расстается с сумочкой

Королева редко когда расстается с сумочкой, и, судя по этому фото, это касается даже сцен жизни в собственном дворце.

На этот раз она изображена со своей любимой сумкой модели Traviata фирмы Launer London, которая изготовлена вручную на фабрике в Уолсоле и стоит около 1800 фунтов.

Фирма Launer London получила статус королевского поставщика в 1968 году и с тех пор снабжает королеву сумками.

Никто доподлинно не знает, что королева хранит в этих сумках.

4. Миска для теста выглядит знакомой

Image caption Миски для теста - самые обычные, такие есть во многих британских семьях

Действительно, миска для теста марки Mason Cash используется поколениями британских кулинаров и стала классикой. Она даже фигурирует в популярнейшей телепередаче Great British Bake Off ("Великий британский пекарский турнир").

5. Для рождественского пудинга немного поздновато

Мы не знаем, когда точно были сделаны эти фотографии - вероятно, в начале прошлой недели. Наверное, это было до пятницы, когда королева уехала в Сандрингем, примерно тогда, когда принц Филип попал в больницу.

Обычно рождественский пудинг принято замешивать в воскресенье за месяц до Рождества. В этом году оно пришлось на 24 ноября.

Затем пудинг традиционно заворачивают в полотенце и отправляют дозревать в прохладное и сухое место. Впрочем, в наши дни все чаще вместо полотенца используются фольга или пленка.

Некоторые добавляют в тесто при замешивании монеты или иные предметы - говорят, эту традицию начала королева Виктория, чтобы вознаградить своих поваров, а в других семьях принято по очереди месить тесто и при этом загадывать желания.

Мы не знаем, каким рецептом пользуются в королевской семье, но некоторые кулинары позволяют замешивать тесто и накануне Рождества.

К счастью, в данном случае пудинги пролежат нетронутыми до Нового года.

Они предназначены для благотворительных вечеров, проводимых Британским легионом для ветеранов армии. Всего на Новый год королевская семья посылает ветеранам 99 пудингов.

"Приближаясь к нашему юбилею в 2021 году, мы гордимся, что основали с помощью нашего патрона, Ее Величества королевы и трех поколений королевской семьи, новую традицию, - говорится в заявлении Британского легиона.

"Приготовление рождественского пудинга всегда было событием, в котором принимают участие все члены семьи, и мы с помощью королевской семьи готовы поделиться этими пудингами с нашими ветеранами".

В королевской семье также существует традиция дарить от имени королеву каждому из 1500 сотрудников двора по рождественскому пудингу с открыткой.

Однако эти пудинги обычно закупаются в магазине - в этом году их поставит розничная сеть Tesco.