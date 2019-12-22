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Тысячи людей собрались собрались у культового мегалитического комплекса Стоунхендж, чтобы встретить день зимнего солнцестояния - первый восход солнца по окончании самой долгой ночи в году.

Комплекс, принадлежащий организации по охране культурных памятников English Heritage, был специально открыт для желающих - язычников, друидов и просто туристов. Многие прибыли целыми семьями.

Как сообщила представитель English Heritage Дженни Дэвис, около 5 тысяч человек собрались в Стоунхендже в ночь с субботы на воскресенье к этому древнему памятнику, чтобы встретить рассвет в 8 часов 11 минут по Гринвичу.

"Эти камни представляют особую ценность, поэтому мы просим посетителей не залезать на них, не стоять и не сидеть на них", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

Правообладатель иллюстрации PA Media

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