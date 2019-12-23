Правообладатель иллюстрации Daniya Pukh Image caption За 11 лет работы врач-ветеринар Дания Пух впервые столкнулась с пациентом из отряда таракановых

Врач-ветеринар из Красноярска, которая провела хирургическую операцию самке таракана-архимандрита, рассказала Би-би-си, почему решила спасти жизнь насекомого и как тараканам делают общую анестезию.

Самку вида Archimandrita tesselata - таракан-архимандрит, он же гигантский лесной таракан - экстренно доставили в сибирскую клинику "Лимпопо" после осложнения беременности. Этот вид тараканов - живородящий, в природе обитает в лесах Центральной Америки и умеет летать на небольшие расстояния.

Это первый случай хирургической помощи таракану в 11-летней практике врача Дании Пух. По словам Дании, увеличительных приборов не понадобилось, так как этот вид тараканов имеет "хорошие размеры" - до 10 сантиметров.

Би-би-си: Зачем спасать жизнь такого существа?

Дания Пух: Мы сами предложили хозяину питомца сделать операцию. Сначала к нам обратились по телефону: что делать, таракан рожает! Капсула то выходит, то заходит, но не может окончательно зайти в брюхо.

Мы предложили понаблюдать в течение суток-двух, так как тараканы рожают до 36 часов. Но капсула так и не втянулась.

Правообладатель иллюстрации Клиника Лимпопо Image caption В своем аккаунте в "Инстаграме" красноярская клиника "Лимпопо" выложила подробный отчет - там даже есть видеозапись, как доктор выпаивает тараканиху обезболивающим препаратом из шприца

Парень, хозяин, пришел к нам на прием, и мы предложили несколько вариантов лечения: либо вправление, либо удаление.

Далее мы осмотрели таракана и обнаружили, что на капсуле уже есть разрывы, и предложили оперативное вмешательство. Владелец подумал и согласился. Ведь это его домашний питомец.

Би-би-си: И какого возраста эта питомица?

Д.П.: Ей около года. Причем он приобрел ее недавно - где-то два месяца назад, - и для него было неожиданностью, что самка беременна. (Тараканихи вынашивают яйца в капсулах-отсеках от трех до четырех месяцев, в зависимости от температуры окружающей среды. - прим.ред.).

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Помимо общего наркоза ветеринары применили и послеоперационное обезболивающее

Би-би-си: Вас в университете учили лечить таких пациентов?

Д.П.: В техникумах и институтах этому не обучают, к сожалению, но так как у нас клиника экзотических животных, мы постоянно повышаем квалификацию. Строение тараканов мы изучили очень глубоко перед операцией.

Би-би-си: Что вы ощущали, когда касались пациентки инструментом?

Д.П.: Было очень много волнения, очень сильно переживала. Все-таки это первая такая операция для меня.

Би-би-си: Вам пришлось и анестезию делать? Как делают анестезию тараканам?

Правообладатель иллюстрации Клиника "Лимпопо"

Д.П.: Сначала таракана посадили в кислородную камеру, он дышал кислородом, далее посадили в специализированный бокс - туда поступала газовая анестезия, - и далее под маской. Конечно же, у нас нет масок такого размера, но мы сделали отверстие в обычной, и этого было достаточно, чтобы газ поступал, так как тараканы дышат через брюшко. Она была обездвижена во время операции.

Би-би-си: А точно тараканы чувствуют боль?

Д.П.: Конечно. Это же живое существо.