Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Флэк настаивает, что несмотря на случившееся она и Бертон остаются парой

Сцена ревности в квартире Кэролайн Флэк, экс-ведущей самого популярного британского реалити-шоу "Остров любви", закончилась кровью и арестом.

На слушании в понедельник прокурор обвинила Флэк в нападении на бойфренда. Ведущая отрицает свою вину, а ее бойфренд просит не считать его пострадавшим.

Полиция прибыла на вызов в квартиру на севере Лондона после звонка бойфренда Флэк, модели и теннисиста Льюиса Бертона. Обвинение считает, что ведущая разбила о его голову настольную лампу.

Всему виной ревность

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Флэк перед судом

Когда вечером 12 декабря полицейский прибыл по вызову в квартиру в северном Лондоне, сцена с двумя залитыми кровью людьми напомнила ему фильмы ужасов, заявила прокурор в суде.

На следующий день Флэк было предъявлено обвинение в нападении. Она была выпущена под залог с запретом приближаться к Бертону или к его жилью, а также выходить на контакт с ним.

По версии обвинения, ведущая прочла сообщения в телефоне Бертона, пока он спал, заподозрила спутника в неверности и ударила его, еще спящего, лампой по голове.

Кроме того, из материалов обвинительного заключения следует, что Флэк разбила стакан и тоже получила травму.

Бертон позвонил по номеру 999 (линия экстренной помощи в Великобритании), и на место происшествия прибыл полицейский.

Прокурор Кэти Вайс рассказала, что Бертон едва ли не умолял дежурного оператора срочно прислать помощь.

После того как Флэк задержали и доставили в полицейский участок, она вела себя разрушительно, попыталась опрокинуть стол, и полицейским пришлось обездвижить ее, повалив на пол, сказала прокурор.

Однако в суде Бертон не поддержал обвинения в адрес Флэк.

Рождество врозь

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Бертон защищает подругу

Бертон также присутствовал на заседании. После слушания он написал в "Инстаграме", что Флэк не била его лампой.

"Споры случаются каждый день, в любых отношениях", - написал Бертон.

На предварительном слушании в понедельник адвокат телеведущей заявил, что Бертон с самого начала настаивал, что считает себя свидетелем, а не жертвой нападения.

Но сторона обвинения настаивает, что Бертон - жертва, потому что он получил серьезную травму головы.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Флэк рыдала в суде

Одно из условий освобождения Флэк под залог - запрет на любое общение с Бертоном на время следствия.

Адвокат ведущей просил суд убрать это условие, чтобы пара могла провести Рождество вместе, однако суд был непреклонен.

Корреспондент Би-би-си Хелена Вилкинсон сообщила из зала суда, что Флэк разрыдалась, когда суд отказал ей в праве видеть Бертона. В своем прошении телеведущая настаивала, что они по-прежнему остаются парой.

Сам Бертон в течение всего заседания смотрел в пол, обхватив голову руками.

Главное реалити-шоу

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption "Остров любви" - главное реалити-шоу Британии

"Остров любви" - самое рейтинговое реалити-шоу в истории британского телевидения. Его выпуски смотрят миллионы человек.

Концепция схожа с российским шоу "Дом-2": каждый сезон 10 парней и девушек отправляются на тропический остров и пытаются найти себе пару. Участники, оставшиеся без партнера, покидают шоу.

Флэк стала ведущей шоу в 2015 году. После того, как она получила статус обвиняемой в деле по нападению на Бертона, ей пришлось отказаться от съемок в новом сезоне.

Новые выпуски из ЮАР покажут в январе, а Флэк заменит ирландская ведущая Лора Витмор.

Следующее заседание суда по делу назначено на 4 марта. Ожидается, что он продлится полтора дня.