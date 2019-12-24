Тысячи паломников приехали в Вифлеем на Рождество Христово

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Тысячи христианских паломников съехались в Вифлеем в преддверии праздника Рождества. Именно там, согласно библейской традиции, две тысячи лет назад родился Иисус Христос.

Праздничная месса начнется в полночь в базилике Рождества Христова, построенной на месте, где, как считается, родился Иисус.

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Эта церковь, наряду с храмом Гроба Господня в Иерусалиме - одна из главных христианских святынь.

Она находится в совместном управлении Римско-католической, Греческой православной и Армянской апостольской церкви.

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На блокпосту израильской армии перед въездом на Западный берег католического архиепископа Пьербаттисту Пиццабаллу встречали представители христианской элиты Вифлеема.

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Христиане сохраняют присутствие в Палестине на протяжении двух тысяч лет.

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Сейчас христиане составляют около 1% палестинского населения Западного берега, сектора Газа и Восточного Иерусалима. Большинство христиан, населяющих Западный берег, сосредоточены в Вифлееме.

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По закону Палестинской автономии, мэром и вице-мэром Вифлеема могут быть лишь христиане - православный и католик соответственно.

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Католическая и ряд православных церквей празднуют Рождество 25 декабря, в то время как Иерусалимская православная церковь, как и Русская, придерживается юлианского календаря, в котором праздник приходится на 7 января по новому стилю.

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Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января. При этом Армянский патриархат в Иерусалиме отмечает этот праздник 19 января.

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В этом году верующие смогут также увидеть фрагмент яслей Христовых - реликвии с дощечками из Вифлеема, которая почти 1400 лет хранилась в Риме.

Часть этой святыни была возвращена в Вифлеем по решению папы Франциска.

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Считается, что иерусалимский патриарх Софроний подарил реликвию римскому папе Теодору I в VII веке.

Христиане верят, что это могли быть дощечки тех самых яслей (кормушки для животных), в которые был положен младенец Иисус сразу после рождения.

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