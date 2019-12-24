Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski/PA Media Image caption Сын принца Гарри и Меган появился на свет в мае

Для рождественской открытки принца Гарри и его супруги Меган в этом году впервые позировал их семимесячный сын Арчи.

На черно-белом фото ребенок ползет к камере, в то время как на заднем фоне его родители улыбаются, сидя у елки.

На открытке написано: "Веселого Рождества и счастливого Нового года. От нашей семьи - вашей".

Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравление своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.

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Гарри и Меган обнародовали свое поздравление в "Твиттере" Королевского фонда содружества.

Супружеская чета решила некоторое время отдохнуть от церемониальных обязанностей и отправилась в Канаду со своим сыном, родившимся в мае.

В сентябре, в ходе поездки по Южной Африке они рассказали, что устали от постоянного внимания СМИ.

Королева же в своем рождественском обращении скажет, что 2019 год выдался сложным из-за политических катаклизмов в британской политике и ряда событий, отразившихся на королевской семье.