Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Археологи уже вскрыли подвальное помещение, лестничные проходы и декоративные пилоны

В Мексике в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя, до начала испанской конкисты.

Каменные стены шестиметровой высоты, толщиной в 15 метров и длиной в 55 метров - чуть больше половины футбольного поля - раскопали археологи в штате Юкатан на юго-западе страны на месте, где в древние времена находился город Кулуба.

Как полагают эксперты, дворец впервые был построен в VII веке н.э., когда цивилизация майя охватывала территорию сегодняшней Гватемалы, Белиза, Гондураса и юга Мексики.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дворец в Кулубе был построен до прихода на континент испанских завоевателей

Как полагают специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики, этот дворец был важным историческим объектом дважды в истории майя: в Классический (600-900 н.э.) и Постклассический периоды (850-1050 гг.).

Археологи уже вскрыли подвальное помещение, лестничные проходы и декоративные пилоны.

Специалисты также изучают четыре сооружения, которые, по всей видимости, находились на центральной площади Кулубы: древний алтарь, остатки двух жилых построек и округлую кладку, по форме напоминающую печь.

"Это только начало, мы лишь вскрыли одно из самых массивных сооружений на этой площадке", - сказал археолог Альфредо Баррера в интервью агентству Рейтер.

Специалисты по охране окружающей среды намереваются засадить лес возле этого археологического памятника, находящегося поблизости от популярного курорта Канкун, чтобы оградить его от воздействия палящего солнца и сильных ветров.