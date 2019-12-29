В Танзании умерла Фауста - старейшая в мире самка черного носорога

Image caption Фауста была самым старым носорогом на Земле

В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога.

Фаусте было 57 лет. Впервые ее заметили в кратере Нгоронгоро, являющемся естественным заповедником, в 1965 году, когда ей было три года.

Она жила на вольном выпасе 54 года, но в последнее время по состоянию здоровья находилась под постоянным присмотром специалистов по охране животных.

У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни.

В 2016 году у нее ослабло зрение и она стала болеть из-за постоянных нападений гиен.

"Злобные животные, особенно гиены, начали на нее нападать, причиняя ей серьезные травмы", - рассказал африканской службе Би-би-си Фредди Манонги из Службы по охране заповедника Нгоронгоро. - В начале 2016 года мы вынуждены были поместить ее под постоянное наблюдение".

Он также отметил, что в тот день, когда умерла Фауста, родился еще один носорог.

В своем официальном заявлении Манонги сообщил, что, согласно документации, "Фауста прожила дольше любого другого носорога в мире и умерла от естественных причин 27 декабря".

На воле носороги обычно живут от 37 до 43 лет, а в неволе доживают и до 50-ти.

До этого самка южноафриканского белого носорога Сана считалась самой старой в мире. Она прожила 55 лет и скончалась в 2017 году в неволе, во французском сафари-парке Planète Sauvage.

Восточноафриканские черные носороги - исчезающий вид, поскольку на них охотятся из-за их рога. Их популяция крайне низка, но усилиями специалистов по охране окружающей среды стала постепенно пополняться.