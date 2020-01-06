Космический монстр: телескоп "Хаббл" сделал фото "галактики-Годзиллы"

  • 6 января 2020
UGC 2885 Правообладатель иллюстрации NASA, ESA, and B. Holwerda (University of Louisvil

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую спиральную галактику, которая имеет все шансы оказаться самой крупной из всех известных астрономам - по крайней мере в радиусе 1 млрд световых лет от Земли.

Официально галактика, расположенная в созвездии Персея, известна ученым как UGC 2885, но англоязычные СМИ уже окрестили ее "Годзиллой" - за исполинский размер. Она раскинулась почти на полмиллиона световых лет, то есть в 2,5 раза шире нашего Млечного пути, а звезд в ней примерно в 10 раз больше.

Кроме того, как и фантастический монстр, спящий на дне моря, UGC 2885 расположена так далеко от своих ближайших соседей, что ученые до сих пор строят версии о том, как исполинской галактике удалось расчистить вокруг себя такое пространство.

В НАСА предлагают переименовать "Годзиллу" в честь американки Веры Рубин (1928-2016). Она была первым астрономом, рассчитавшим скорость вращения множества галактик, в том числе и UGC 2885.

В этом году телескоп "Хаббл" - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства - отмечает 30-летний юбилей работы в космосе.

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