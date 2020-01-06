Космический монстр: телескоп "Хаббл" сделал фото "галактики-Годзиллы"

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Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую спиральную галактику, которая имеет все шансы оказаться самой крупной из всех известных астрономам - по крайней мере в радиусе 1 млрд световых лет от Земли.

Официально галактика, расположенная в созвездии Персея, известна ученым как UGC 2885, но англоязычные СМИ уже окрестили ее "Годзиллой" - за исполинский размер. Она раскинулась почти на полмиллиона световых лет, то есть в 2,5 раза шире нашего Млечного пути, а звезд в ней примерно в 10 раз больше.

Кроме того, как и фантастический монстр, спящий на дне моря, UGC 2885 расположена так далеко от своих ближайших соседей, что ученые до сих пор строят версии о том, как исполинской галактике удалось расчистить вокруг себя такое пространство.

В НАСА предлагают переименовать "Годзиллу" в честь американки Веры Рубин (1928-2016). Она была первым астрономом, рассчитавшим скорость вращения множества галактик, в том числе и UGC 2885.

В этом году телескоп "Хаббл" - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства - отмечает 30-летний юбилей работы в космосе.