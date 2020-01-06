Россия проиграла в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, а "Матч ТВ" показал победу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этот раз российским хоккеистам пришлось довольствоваться вторым местом

Российский спортивный телеканал "Матч ТВ" во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею показал игру 2011 года - тогда Россия тоже играла с Канадой и выиграла. Многие зрители посчитали, что Россия выиграла и в этот раз, а на самом деле российская сборная уступила со счетом 3:4.

Как пишет Sports.ru, все матчи молодежного чемпионата мира по хоккею изначально показывал именно "Матч ТВ". Но когда Россия вышла в решающие матчи, сетку изменили: и полуфинал, и финал транслировали по Первому каналу.

А на "Матч ТВ" в одно время с финальной игрой решили дать в эфир запись матча 2011 года, в котором Россия обыграла Канаду. Те, кто не знал об этих изменениях, в итоге решили, что Россия выиграла чемпионат.

В соцсетях на этот случай реагировали с иронией и недоумением, но кое-кто тоже принял победу России на "Матч ТВ" за чистую монету. К сожалению, осознав произошедшее, большинство пользователей удалили записи с поздравлениями, но в интернете сохранились некоторые скриншоты.

Например, 28-летний российский хоккеист Владимир Тарасенко смотрел "Матч ТВ" до тех пор, пока не увидел на поле самого себя - он играл в 2011 году, а сейчас не попал бы в молодежную сборную при всем желании.