Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Рождество 2019 года Джастин Бибер сказал, что хочет вернуться на сцену

Канадский поп-певец Джастин Бибер раскрыл свой диагноз: у него болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз.

"У меня были тяжелые два года, - написал 25-летний певец в "Инстаграме". - Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте и т.д., но они просто не знают мой диагноз".

Вдобавок к боррелиозу, который диагностировали у Бибера в конце прошлого года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

Бибер написал, что борется с болезнью и полон решимости победить.

Болезнь Лайма вызывается бактерией, которую переносят клещи.

Симптомы заболевания разнообразны и включают в себя лихорадку, сыпь, невралгические боли, в некоторых случаях поражаются сердце и глаза.

Вылечится ли Джастин Бибер

Певец сообщил своим подписчикам в "Инстаграме", которых у него 124 миллиона, что получает правильное лечение.

Он написал, что хотя полностью болезнь неизлечима, он борется и скоро выложит на YouTube документальный сериал. "Вы увидите всё о том, как я борюсь и ПОБЕЖДАЮ!!" - написал Бибер, пообещав, что вернется к творчеству и будет "лучше прежнего".

Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень измотанным, а лицо было покрыто прыщами.

Жена суперзвезды, модель (и дочь актера Стивена Болдуина) Хейли Бибер выступила в защиту своего мужа, которого начали высмеивать в соцсетях и упрекать в том, что он излишне драматизировал свой диагноз.

"Изучите вопрос сами и послушайте рассказы людей, которые страдают в течение многих лет. Займитесь самообразованием", - написала она.

Пропустить Twitter пост , автор: @haileybieber For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don’t understand is never the way, all it takes is educating yourself. — Hailey Bieber (@haileybieber) 8 января 2020 г.

Что такое болезнь Лайма (боррелиоз)?

Заболеваение вызывается бактерией, которую переносит определенный тип клещей в Северном полушарии. В Британии 13% клещей инфицированы возбудителем боррелиоза.

Болезнь Лайма не передается от человека к человеку.

Красная сыпь, утомление и высокая температура обычно появляются примерно через три недели после укуса клеща.

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Большинство пациентов, принявших полный трехнедельный курс антибиотиков, полностью выздоравливают, однако у некоторых симптомы длятся в течение нескольких лет. Неясна причина большей восприимчивости некоторых людей к болезни Лайма. В любом случае при подозрениях на это заболевание следует немедленно обратиться к врачу.

Клещи обитают в высокой траве. В Британии известный рассадник возбудителей - Шотландское высокогорье.

Источник: Национальная система здравоохранения Англии.