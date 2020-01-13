Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маэдзава подумывает также о том, чтобы взять с собой восьмерых художников

Космический турист Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в туре вокруг спутника Земли.

Объявление об этом 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте, указав, что хотел бы разделить это приключение со своей любимой. Заявки от претенденток принимаются до 17 января.

Этим летом Маэдзава был выбран компанией Илона Маска как первый коммерческий клиент для полетов на Луну.

Последний полет американских астронавтов на Луну состоялся в 1972 году, и с тех пор люди еще не предпринимали подобных миссий.

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Маэдзава недавно разошелся с 27-летней актрисой Аяме Горики. "Одиночество и пустота надвигаются на меня, но все-таки хочу одного: любить одну женщину постоянно", - написал он.

Выбор новой подруги японский предприниматель планирует провести в трехмесячный срок.

В списке требований к кандидаткам: старше 20 лет, не замужем; кандидатка должна быть "всегда позитивной". Подразумевается согласие на полет в космос.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Вот так корабль Илона Маска провезет космических туристов вокруг Луны (это не фотография, а рисунок художника).

Кто такой Юсаку Маэдзава

Эксцентричный бизнесмен Юсаку Маэдзава вначале прославился в качестве барабанщика панк-рок-группы.

Свое состояние - предположительно оцениваемое в 3 млрд долларов - он заработал на розничной сети по продаже одежды Zozo.

Маэдзава известен тем, что покупает много произведений искусства, а также "аттракционами щедрости": например, несколько дней назад он пообещал раздать 100 млн иен (925 тысяч долларов) сотне случайно выбранных подписчиков в "Твиттере". Для участия достаточно было зафоловить Маэдзаву и перепостить его твит с объявлением лотереи.

Сумма, которую Маэдзава заплатил компании Илона Маска за путешествие вокруг Луны, не разглашается - владелец SpaceX лишь намекнул, что она очень велика.