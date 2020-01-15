"Путин все-таки уходит?": соцсети обсуждают послание президента России

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Ежегодное послание российского президента Федеральному собранию вызвало оживление в соцсетях. Больше всего пользователи обсуждают предложенные Владимиром Путиным поправки в конституцию и отставку правительства Дмитрия Медведева.

"Кстати, как теперь правильно вождя-то называть, - Владимир Абишевич Путин, Нурсултан Владимирович Путин, или Владимир Владимирович Назарбаев?" - задается вопросом публицист Иван Давыдов.

"За детей нам заплатят чеканной монетой", - авторы анонимного телеграм-канала "Методичка" радуются обещаниям властей выдавать материнский капитал уже за первого ребенка.

"Написала, что это самое сильное послание Начальника с Крыма. Но написала, не дослушав. В итоге, это самое сильное послание за все время", - восторгается главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян.

"ЭПОХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ НАЧАЛЬНИКА СО ВРЕМЁН ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ЕКАТЕРИНОЙ ВТОРОЙ ЗАВТРА ВСЕ ПОЙДУТ РОЖАТЬ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ВЫСОКАЯ МОРАЛЬНАЯ ПЛАНКА КОТОРУЮ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛИТЫ ВОКРУГ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ" [орфография сохранена], - пародирует журналистку оппозиционный аккаунт La Russie parle.

Транзит власти

Политолог Кирилл Рогов счел, что послание Путина сигнализирует переход к "партийной диктатуре" наподобие китайской.

Некоторые комментаторы называют эту модель казахстанской.

"Путинские конституционные идеи достаточно ясно указывают на то, что в качестве базовой модели "транзита власти" рассматривается все-таки казахстанский вариант", - полагает политолог Григорий Голосов.

"Когда в 2011-м Путин объявлял, что возвращается, оптимисты в "Фейсбуке" подсчитывали, сколько лет им будет в 2018-м, реалисты - сколько в 2024-м, а пессимисты уныло бубнили, что ничего и никому никогда уже не будет - и оказались правы!" - восклицает Юрий Сапрыкин.

Многие политологи солидарны в том, что заявленная смена баланса во власти - свидетельство того, что Путин готовится сменить должность, но спорят, на какую именно.

"Владимир Путин все-таки уходит, сокращая возможности следующего президента. Одновременно усиливается парламент и Госсовет, куда, возможно, и уходит президент. Отмена приоритета норм международного права может повлечь дальнейшее снижение качества правосудия, но надо посмотреть, во что это оформится", - анализирует ситуацию декан факультета международных отношений и политических исследований РАНХиГС Евгений Рощин.

"Логическим следствием движения по этому пути может стать принятие новой Конституции страны, избавленной от рудиментов эпохи "лихих девяностых" в виде деклараций прав и свобод граждан, норм о приоритете международных обязательств России перед внутренним законодательством и прочих либеральных положений", - цитирует свою же статью десятилетней давности профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.

"Параметры транзита власти, при котором Путин уходит, но не в сторону, а куда-то в новый верхний отсек усложненной системы, заданы, и чтобы ее построить, не обязательно теперь ждать 2024 года", - резюмирует публицист Александр Баунов.

"Политика вернулась?"

Бурную реакцию вызвало сообщение об отставке правительства и последовавшее объявление о том, что Путин предложил занять пост премьер-министра России главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

"Кому там чудился застой?" - задался вопросом телеведущий Владимир Соловьев.

Пропустить Twitter пост , автор: @alphyna в России произошло нечто, на секунду напомнившее людям *политику*; глаза их тут же нехорошо заблестели — Альфина (@alphyna) 15 января 2020 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @A_Kapustin Пиши @ и кого покажет твиттер тот и будет министром



Министр культуры: 1 место



Министр просвещения: 2 место



Министр спорта: 3 место



Министр здравоохранения: 4 место



Министр экономразвития: 5 место



Министр транспорта: 6 место



Глава Правительства: 7 место — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 15 января 2020 г.

"Предлагаю набрать кабмин из самых популярных тиктокеров России", - пишет юзер Yaroslav Conway.

"Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри", - предполагает пользователь под ником "Та еще Настя".

Телеведущий Александр Архангельский вспомнил времена, когда имена новоназначенных премьер-министров также мало о чем говорили простым россиянам.

"Было хуже"

Комментариев удостоились и традиционные для Путина отсылки к "лихим 90-м" и Второй мировой войне.

"Путин в Послании: "В 90-х было хуже, чем в Великую Отечественную войну". А кто был в руководстве бандитского Петербурга в 90-х? Не сам ли Путин?" - вопрошает юрист ФБК Любовь Соболь.

"Путин рассказывает о необходимости улучшения демографии людям, которые свои детям сделали гражданство США и Евросоюза", - иронизирует её коллега из ФБК Александр Головач.

Пропустить Twitter пост , автор: @ilyapahomov Ничего себе, Путин вспомнил о майских указах, говорит, что должны быть выполнены

Классно, жаль, что они должны были быть выполнены 1 января 2018 года, но получилось это сделать всего у 3 регионов, и то, за счет приписок и переведения многих работников на половину или треть ставки — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) 15 января 2020 г.

Раскритиковал предложения Путина и думский коммунист Валерий Рашкин. "О каком естественном приросте населения можно говорить, если у нас приходится по полтора ребенка на одну женщину? И то это официальные данные", - негодует член КПРФ.

"Первые 20 лет своего правления Владимир Путин старательно закрывал ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) по всей стране, объявив их неэффективными и убыточными. И вот теперь, под аплодисменты "Единой России" он заявляет, что важно создавать и открывать ФАПы. Путинский прорыв", - указывает основатель ФБК Алексей Навальный.