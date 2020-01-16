"Деньги есть? А если найду?" Что пишут в соцсетях о новом премьере России

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Михаил Мишустин почти десять лет проработал главой ФНС

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин по предложению российского президента Владимира Путина утвержден на пост премьер-министра вместо подавшего в отставку Дмитрия Медведева.

Утром в четверг кандидат Мишустин встретился с фракциями Госдумы, где все партии, кроме КПРФ, обещали ему безоговорочную поддержку при голосовании о назначении на пост.

Соцсети же вовсю упражняются в остроумии, сравнивая нового и старого премьеров.

"Девочки, короче, сейчас все пишем мальчику, который нравится: "Привет, не объяснишь, что означает отставка правительства?" - и считайте, он уже ваш", - фантазирует пользовательница @sshskpn.

"Я устал. Вы уходите", - сформулировал послание Путина правительству руководитель благотворительного фонда "Милосердие" Владимир Берхин.

"Тандем распался, а тотем остался. Медведева меняют на Мишустина. Не на Зайцева. Не на Волкова", - ищет анималистический символизм в смене премьера публицист Александр Архангельский.

"Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Вот деньги в казну пойдут... Раньше было: "Денег нет, но выдержитесь", сейчас будет: "Деньги есть?.. а если найду?", - пишет @Allinna921.

Некоторые знающие Мишустина близко чиновники, включая главу Сбербанка Германа Грефа, назвали его отличным композитором.

На данный момент неясно, является ли Мишустин автором музыки хита Григория Лепса "Настоящая женщина": сведения об этом противоречивы, а сам новоиспеченный премьер пока никак это не комментирует.

Исинбаева и Прилепин

Помимо собственно назначения Мишустина, юзеров впечатлила и рабочая группа по внесению поправок в российскую конституцию, о необходимости которых вчера сказал Путин.

Помимо сенаторов, депутатов и юристов, переписывать основной закон будут звезды спорта и шоу-бизнеса прыгунья Елена Исинбаева, актер Владимир Машков, писатель Захар Прилепин и даже казачий атаман Николай Долуда.

"В этом назначении видится нечто глубоко символическое. Любая юридическая трудность будет преодолеваться в прыжке с шестом", - пишет об Исинбаевой публицист Николай Руденский.

"Очень рад, что поправки в конституцию будет вносить Исинбаева. Ей сверху виднее, как лучше", - вторит ему @volodiamv.

"Прилепин напишет текст конституции, Мацуев положит его на музыку, а Исинбаева с Родниной, видимо, станцуют под эту песню (на льду с шестом)", - придумывает на ходу Алексей Шабуров.

"Прилепин напишет, Калягин поставит, Машков исполнит, Мацуев подыграет, Альшанская поможет с волонтёрами, Исинбаева поднимет на недосягаемую высоту, а Рошаль потом всех вылечит", - вмещает еще больше участников рабочей группы в один твит Дима Ермилов.

Но самой популярной шуткой, пожалуй, остается погодное объяснение политической ситуации.