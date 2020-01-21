Британским селебритис предлагали секс в "Инстаграме". Они такие не одни

Правообладатель иллюстрации Lee Palace Image caption Звезда "Острова любви" Тайн-Лекси Кларсон рассказала о предложениях от мужчин

Британские звезды реалити-шоу и "Инстаграм"-инфлюенсеры пожаловались на предложения секса за деньги, которые приходят им через соцсеть.

В эфире передачи Виктории Дербишир, выходящей на Би-би-си, звезды реалити-шоу рассказали о том, что им регулярно предлагают десятки и сотни тысяч фунтов за секс с богатыми мужчинами. По их словам, в кругах популярных инстаграмеров тема элитной проституции не обсуждается: либо это их не касается, либо они соглашались на такие предложения и стыдятся этого.

Феминистские организации называют подобные отношения эксплуатацией, так как женщины идут на что-то, чего впоследствии стыдятся, а представители "Инстаграма" обещают блокировать нарушивших правила пользования соцсетью.

"Это элитная проституция. Страшно предположить. скольким красивым девушкам в "Инстаграме" приходят подобные непристойные предложения", - говорит Тайн-Лекси Кларсон, известная участием в британском реалити-шоу "Остров любви".

50 тыс. за 5 ночей

Кларсон было 19 лет, когда ей впервые предложили 20 тысяч фунтов за ужин с мужчиной. После съемок во втором сезоне "Острова любви" поступило новое предложение - на этот раз ей пришел имейл с предложением 50 тыс. фунтов за пять ночей в Дубае.

Условием гонорара был договор о неразглашении. Он предусматривал запрет обсуждать детали того, чем девушка должна была заниматься в Эмиратах.

По словам Кларсон, она отказалась. Но она опасается, что менее успешные девушки, которым дорогие бренды не присылают вещи бесплатно, могут быть более уязвимыми для таких предложений.

"Для кого-то это большие деньги, это суммы, которые могут изменить жизнь," - добавила она.

"Важная сделка"

Правообладатель иллюстрации Rosie Williams Image caption Роузи Уильямс

Участница третьего сезона "Острова любви" Роузи Уильямс рассказала, что ей предлагали 100 тысяч фунтов в год и оплату расходов на одежду и дорогие сумки за то, чтобы стать спутницей мужчины в Дубае.

Она также показала Би-би-си недавнее сообщение от пользователя, который представился мужчиной из Дубая.

Он пишет, что хочет предложить звезде "важную сделку". Уильямс говорит, что это частое выражение в такого рода предложениях.

Девушка уверяет, что никогда не испытывала искушения согласиться, сколько бы денег ей ни предлагали.

Она добавила, что это неожиданный аспект пришедшей к ней известности. Тебя обычно готовят к тому, что слава изменит твою жизнь, что тебя могут травить в сетях, но вот к тому, что мужчины захотят тебя купить - к такому тебя не готовят.

По ее словам, в кругах популярных в "Инстаграме" девушек тема элитной проституции не обсуждается: либо это их не касается, либо они соглашались на такие предложения и стыдятся этого.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предложения нередко исходят из Дубая

"Унижение и надругательство"

Журналисты шоу Виктории Дербишир ознакомились с несколькими предложениями, полученными звездами "Инстаграма".

В одних мужчины напрямую предлагают занятия сексом, а в других агентства ведут переговоры от лица богатых клиентов.

Программа также получила анонимное письмо, автор которого представилась как звезда британского реалити-шоу по имени Изабель.

Девушка рассказала, что после участия в телешоу она стала получать сообщения от мужчины на 10 лет старше ее.

Мужчина несколько раз делал ей дорогие подарки - дизайнерские сумки.

"У него был фетиш - финансовое доминирование. Он получал сексуальное возбуждение от того, что тратил сотни фунтов на сумки для меня", - объяснила Изабель.

После полутора лет общения в интернете двое встретились. За ужином они выпили, и мужчина спросил про ее финансовое положение.

"Я призналась, что у меня 5 тыс. фунтов долга. Он сказал: "Давай займемся сексом, и я дам тебе вдвое больше".

Девушка согласилась, и они отправились в гостиничный номер мужчины.

"Я чувствовала, что меня унизили, надо мной надругались, и одновременно злилась на себя".

Однако она настаивает, что такой секс - еще не проституция, которая предполагает секс с полными незнакомцами, а форма отношений, ориентированная на взаимную выгоду.

В России и в мире

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption Би-би-си ознакомилась с сообщениями звездам "Инстаграма"

В октябре 2019 года в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия" показали кадры скрытой съемки, которая якобы доказывает, что ряд популярных в "Инстаграме" российских моделей занимается сексом за деньги - начиная от 100 тыс. рублей за ночь.

Девушки утверждали, что представители передачи исказили события.

"Женщинам, которые занимаются этим, не нравится слово проституция. Но факт остается фактом - они продают свои тела за деньги", - говорит Хизер Бранскелл-Эванс из феминистской организации "Объект".

Бранскелл-Эванс заявила, что такая практика - эксплуатация, поскольку женщина за деньги соглашается делать вещи, которых стыдится и о которых не хотела бы рассказывать.

Агент Роб Купер, работающий со знаменитостями, рассказал, что подобные предложения приходят и известным мужчинам.

"Крутой инфлюенсер или звезда реалити-шоу получает подобные предложения каждый день", - убежден Купер.

Представитель компании Facebook, которой принадлежит "Инстаграм", заявил, что предложения секса за деньги противоречат правилам соцсети, и пользователи, неоднократно нарушившие их, блокируются.