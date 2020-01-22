Правообладатель иллюстрации Lesley Kehoe Image caption Грейт-Бласкет - главный остров архепилага Бласкет на западе Ирландии

Паре из Ирландии пришло уже почти 23 тысяч ответов от желающих получить летнюю работу в их кафе на острове архипелага Бласкет на западе страны.

Элис Хэйс и Билли О'Коннор опубликовали объявление с вакансией в своих соцсетях и были поражены огромным интересом из самых разных стран мира.

Работа для двоих заключается в том, чтобы жить на малонаселенном острове, вести дела в небольшом кафе и следить за тремя коттеджами на съем с апреля по октябрь.

Успешным кандидатам придется полгода жить в весьма скромных условиях вдали от шума больших городов.

Правообладатель иллюстрации RTÉ Image caption По словам Элис Хэйс и Билли О'Коннор, отклики на вакансии пришли из разных концов света

Работодатели рассказали ирландскому телеканалу RTÉ, что отклики на вакансию пришли, в частности, из Ирана, Финляндии, Мексики и Аргентины.

"Наш электорнный ящик переполнен, а телефоны звонят беспрерывно. Мы не можем в это поверить. На прошлой неделе был высокий интерес, а в последние несколько дней вообще творится какое-то безумие", - поделились Элис Хэйс и Билли О'Коннор.

Пропустить Twitter пост , автор: @gbisland We are beyond overwhelmed at the response for the job post.

Posting the advert last year, we were concerned we would not find ANYONE.

We have received over 23,000 applications.

If only we could get everyone who applied to stay for one night , we’d be fully booked for.. — Great Blasket Island (@gbisland) 19 января 2020 г.

"Нас просто накрыло от откликов на вакансию, - написали они в Twitter. - Когда мы ее публиковали в прошлом году, мы волновались, что не найдем НИКОГО. Мы получили 23 тысячи откликов. Если бы каждый, кто подал заявку, остановился бы у нас на одну ночь, у нас все было бы забронировано на ближайшие 30 лет!"

Без благ цивилизации

В прошлом году пара сделала то же самое, и работу получили Лесли Кехо и ее молодой человек Гордон Бонд. Они жили и работали на острове с апреля по октябрь 2019 года.

Правообладатель иллюстрации Lesley Kehoe Image caption В прошлом году работу получили Лесли Кехо и Гордон Бонд, которые рассказали миру об острове через соцсети

В интервью Би-би-си Кехо поделилась, что безмятежная жизнь на острове стала для них "своей версией нормальной жизни", несмотря на отсутствие многих благ цивилизации.

К примеру, вместо душа они обливались водой из горного ручья. "Самый быстрый душ в вашей жизни и точно самый бодрящий", - отметила девушка.

"Мы были единственными постоянными жителями на острове. Остальные люди приезжали на пару дней, ну максимум на неделю", - добавила она..

По словам пары, жизнь в изоляции стала хорошим испытанием на прочность для их отношений.

Правообладатель иллюстрации Lesley Kehoe Image caption Туристы приезжают на остров на пару дней, максимум - на неделю

Нынешняя вакансия открыта также для влюбленных пар или лучших друзей. Как советует предыдущая временная хозяйка острова Бласкет, "с собой нужно взять того человека, с которым ты ладишь лучше всех на Земле".