Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие не сдержали слез, провожая Готье на пенсию

Французский модельер Жан-Поль Готье выполнил свое обещание закончить карьеру. Его последний показ завершил Парижскую неделю моды.

Поздравить Готье с завершением карьеры пришли множество знаменитостей, в том числе британский певец, диджей и модник Бой Джордж, который на сцене поблагодарил модельера за годы работы.

На прошлой неделе в "Твиттере" Готье поразил поклонников, сообщив, что грядет его последний показ.

Он добавил, что мероприятие в театре Шатле будет веселой вечеринкой, которая станет ретроспективой всей его карьеры.

Правообладатель иллюстрации ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Image caption Готье под конец показа носили на руках

Готье, которому исполнилось 67 лет, в течение своей карьеры одевал множество звезд - от Николь Кидман и Кейт Бланшетт до Леди Гаги и Рианны.

Он создал корсет Мадонны с коническим бюстгальтером, который она надевала для своего тура Blonde Ambition в 1990 году.

Американские сестры-модели Белла и Джиджи Хадид прошлись по подиуму для Готье в последний раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Джиджи Хадид, как и ее сестра, пришла проводить Готье

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белла Хадид вышла на подиум в платье, которое мало оставляло для воображения

К показу присоединились американки Дита фон Тиз и Карли Клосс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дита фон Тиз - давняя поклонница работ Готье

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Карли Клосс уже давно вдохновляется творчеством Готье

Фон Тиз затем вышла на сцену в компании Бой Джорджа и модели Карен Эллен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бой Джордж (слева) стал своего рода распорядителем показа

Канадская модель Винни Харлоу также вышла на подиум, чтобы почтить мэтра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канадская модель Винни Харлоу известна своими лекциями о толерантном отношении к людям с витилиго

Среди других звезд показа высокой моды весна-лето 2020 были бывшая первая леди Франции Карла Бруни, французская певица из Christine and the Queens Элоиз Летисье, американская актриса и модель Ларсен Томпсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/ AFP Image caption Певица и модель Карла Бруни, вокалистка проекта Christine and the Queens Элоиз Летисье и модель Ларсен Томпсон были среди гостей

Французский дизайнер Кристиан Лубутен, известный своими фирменными туфлями на шпильках с красной подошвой, попал в кадр с британским певцом Микой, который родился в Ливане и проводит много времени в Париже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристиан Лубутен и Мика

Проводить мэтра пришли и другие модельеры - бывший наставник Готье Пьер Карден и Кристиан Лакруа.

На открытии мероприятия в Париже Готье назвал одежду на подиуме своей первой коллекцией высокой моды, сделанной из переработанных материалов, и призвал аудиторию сдавать свою одежду на реутилизацию.

В прошлом году он критиковал "несоразмерные" отходы модной индустрии, заявив, что крупные бренды наносят ущерб планете, производя слишком много коллекций с избыточным количеством одежды.

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"Как и в моем первом показе, в моем последнем есть вещи, сделанные из джинсов, которые я носил", - сказал модельер.

"Это самый красивый материал. Как и многие люди, с возрастом он становится еще красивее. Прощай, новая джинса, привет старой!" - воскликнул кутюрье.

Проводы Готье на пенсию прошли менее, чем через неделю, после того как он выложил в "Твиттере" видео, объявляющее, что эта демонстрация будет его последней.

"Это будет большая вечеринка со многими моими друзьями, и мы будем веселиться до глухой ночи", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Готье создал легендарный конический бюстгальтер для Мадонны

"Ночь, полная эмоций"

В преддверии события Дита фон Тиз написала в "Инстаграме", что некоторые из легендарных муз Готье будут участвовать в показе.

Она предсказала, что это будет ночь, полная эмоций и заметила: "Я так рада, что была частью этой истории".

Как написала в "Твиттере", канадская модель Коко Роча, ей не верится, что это последний показ Готье.

Американская актриса и модель Кэт Грэм назвала Готье своим кумиром в мире моды.

"Готье был первым большим домом моды, который одел меня, поверил в меня, - написала она в "Твиттере". - Спасибо, Жан-Поль, за то, что вы показали мне и всему миру, что более чем нормально быть самой собой и плыть против течения".