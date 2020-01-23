Звезды собрались на последний показ Жан-Поля Готье
Французский модельер Жан-Поль Готье выполнил свое обещание закончить карьеру. Его последний показ завершил Парижскую неделю моды.
Поздравить Готье с завершением карьеры пришли множество знаменитостей, в том числе британский певец, диджей и модник Бой Джордж, который на сцене поблагодарил модельера за годы работы.
На прошлой неделе в "Твиттере" Готье поразил поклонников, сообщив, что грядет его последний показ.
Он добавил, что мероприятие в театре Шатле будет веселой вечеринкой, которая станет ретроспективой всей его карьеры.
Готье, которому исполнилось 67 лет, в течение своей карьеры одевал множество звезд - от Николь Кидман и Кейт Бланшетт до Леди Гаги и Рианны.
Он создал корсет Мадонны с коническим бюстгальтером, который она надевала для своего тура Blonde Ambition в 1990 году.
Американские сестры-модели Белла и Джиджи Хадид прошлись по подиуму для Готье в последний раз.
К показу присоединились американки Дита фон Тиз и Карли Клосс.
Фон Тиз затем вышла на сцену в компании Бой Джорджа и модели Карен Эллен.
Канадская модель Винни Харлоу также вышла на подиум, чтобы почтить мэтра.
Среди других звезд показа высокой моды весна-лето 2020 были бывшая первая леди Франции Карла Бруни, французская певица из Christine and the Queens Элоиз Летисье, американская актриса и модель Ларсен Томпсон.
Французский дизайнер Кристиан Лубутен, известный своими фирменными туфлями на шпильках с красной подошвой, попал в кадр с британским певцом Микой, который родился в Ливане и проводит много времени в Париже.
Проводить мэтра пришли и другие модельеры - бывший наставник Готье Пьер Карден и Кристиан Лакруа.
На открытии мероприятия в Париже Готье назвал одежду на подиуме своей первой коллекцией высокой моды, сделанной из переработанных материалов, и призвал аудиторию сдавать свою одежду на реутилизацию.
В прошлом году он критиковал "несоразмерные" отходы модной индустрии, заявив, что крупные бренды наносят ущерб планете, производя слишком много коллекций с избыточным количеством одежды.
"Как и в моем первом показе, в моем последнем есть вещи, сделанные из джинсов, которые я носил", - сказал модельер.
"Это самый красивый материал. Как и многие люди, с возрастом он становится еще красивее. Прощай, новая джинса, привет старой!" - воскликнул кутюрье.
Проводы Готье на пенсию прошли менее, чем через неделю, после того как он выложил в "Твиттере" видео, объявляющее, что эта демонстрация будет его последней.
"Это будет большая вечеринка со многими моими друзьями, и мы будем веселиться до глухой ночи", - сказал он.
"Ночь, полная эмоций"
В преддверии события Дита фон Тиз написала в "Инстаграме", что некоторые из легендарных муз Готье будут участвовать в показе.
Она предсказала, что это будет ночь, полная эмоций и заметила: "Я так рада, что была частью этой истории".
Как написала в "Твиттере", канадская модель Коко Роча, ей не верится, что это последний показ Готье.
Американская актриса и модель Кэт Грэм назвала Готье своим кумиром в мире моды.
"Готье был первым большим домом моды, который одел меня, поверил в меня, - написала она в "Твиттере". - Спасибо, Жан-Поль, за то, что вы показали мне и всему миру, что более чем нормально быть самой собой и плыть против течения".