Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Павлина для эмоциональной поддержки не пустили на рейс в аэропорту Ньюарка в январе 2018 года

Пассажирам ряда авиалиний, возможно, придется отказаться от перевозки с собой так называемых животных эмоциональной поддержки, или же лечебных питомцев: минтранс США хочет сильно ограничить список видов животных, которых можно брать с собой на борт бесплатно.

Согласно предложению министерства, такое право будет оставлено только за собаками, специально натренированными для оказания помощи людям с инвалидностью.

До сих пор авиакомпании позволяли пассажирам с психическими или эмоциональными проблемами бесплатно брать на борт тех или иных животных, порой довольно экзотических, чтобы те помогали им совладать со стрессом.

В ведомстве подчеркнули, что их план - ответ на опасения, что все больше пассажиров провозят своих домашних животных под видом служебных.

Это среди прочего означает, что в случае одобрения предложений минтранса на публичных слушаниях так называемые животные эмоциональной поддержки больше не будут пользоваться теми же правами, что и служебные - например, собаки-поводыри.

Для их провозки нужен будет особый сертификат, удостоверяющий, что компаньон действительно прошел соответствующее обучение.

Американские авиаперевозчики поддержали предложения минтранса и призвали к изменениям правил, заявив, что растущее число животных, путешествующих в салонах самолетов, ведет к росту жалоб и различных инцидентов, вроде укусов.

"Авиакомпании хотят, чтобы все пассажиры и члены экипажа летали с комфортом, и мы уверены, что предлагаемое правило в значительной мере поможет обеспечить более безопасные и здоровые условия полетов для всех", - сказал президент отраслевого авиалобби Airlines for America Николас Калио.

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Если предложения министерства будут приняты, США станет ближе в этом вопросе к Великобритании, которая в принципе не признает такого явления, как "животные эмоциональной поддержки".

На британских рейсах разрешены только собаки-поводыри и собаки, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

Без павлинов и летяг

В последние годы американские авиакомпании стали самостоятельно ужесточать правила провоза животных из-за неуклонного роста числа желающих взять в салон самолета, например, индюков, павлинов или белок.

Так, American Airlines еще в 2018 году ограничила перечень животных, которых пассажиры могут брать на борт.

В черный список попали лягушки, ежи, хорьки, пауки, дикие птицы, козы и вообще любая живность с бивнями, рогами и копытами, даже если та проходит как терапевтические животные.

Авиакомпания Delta в 2018 году жаловалась, что некоторые пассажиры пытались отправиться в полет вместе с успокаивающими индейками, белками-летягами, змеями и пауками.

В январе 2018 года американской художнице не разрешили взять с собой на борт павлина. По ее словам, он должен был помочь ей справиться со стрессом от перелета.

Предложения американского минтранса предусматривают, что за авиакомпаниями будет закреплено право ограничивать количество, вес и размер животных, которых пассажиры смогут взять с собой на борт, а также требовать сертификат, подтверждающий служебный статус животного.

В то же время компаниям не будет позволено отказывать в перевозке служебных животных на основании их породы.