Извержение Везувия превратило мозг римлянина в стекло. Ученые его нашли
Экстремально высокая температура при извержении Везувия расплавила мозг жителя древнего Геркуланума, превратив его в стекло, считают ученые.
Вулканическое извержение в 79 г. до н.э. уничтожило города Помпеи и Геркуланум и унесло жизни тысяч людей, которые погибли одномоментно под массой раскаленной магмы и пепла.
Группа ученых университета Неаполя, расположенного неподалеку от места раскопок, при участии профессора из Кембриджа опубликовала результаты изучения останков римлянина, извлеченных из-под окаменевшего пепла еще в 1960-х.
В черепе этого человека были найдены кусочки блестящего черного вещества, говорится в отчете в журнале New England Journal of Medicines.
Это оплавленный мозг жертвы, превратившийся в стекло, убеждены исследователи.
- Извержение Везувия могло случиться позже, чем принято считать
- В Помпеях нашли останки лошади в упряжке
Витрификация - это процесс, при котором вещество горит при крайне высокой температуре, а затем резко охлаждается, превращаясь в стекло либо в глазурь.
"Мозг, сохранившийся со времен древности, - это крайне редкая археологическая находка, - говорит антрополог Пьер Паола Петроне из университета Неаполя, руководившая исследованием. - Это первый случай обнаружения человеческого мозга, расплавившегося таким образом под воздействием жара".
Жертва Везувия, как предполагается - молодой мужчина в возрасте около 25 лет. Извержение застало его лежащим на деревянной кровати - так его и нашли под слоем окаменевшего пепла две тысячи лет спустя.
Анализ обгоревшего дерева показал, что температура в этом месте достигала 520 градусов по Цельсию.
В исследовании выдвигается версия, что под действием экстремально высокой температуры жир, содержащийся в теле, воспламенился, а мягкие ткани мгновенно превратились в пар; после этого температура очень быстро снизилась.
"Стекловидный материал в голове жертвы, а также обнаружение белков, содержавшихся в человеческом мозге, и жирных кислот, присутствующих в человеческих волосах, указывает на сохранившуюся в условиях высокой температуры ткань человеческого мозга", - говорится в отчете.
Других подобных стекловидных фрагментов при раскопках Геркуланума и Помпеи больше не находили.
В день исторического извержения Везувия - по разным данным, 24 августа либо 17 октября 79 года до н.э. - город Геркуланум оказался погребен под пирокластическими потоками из смеси раскаленных камней и пепла, вырвавшихся из кратера вулкана.
Вулканические выбросы затем окаменели, сохранив в своей толще части города, включая тела людей и животных, застигнутых катастрофой.