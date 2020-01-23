Извержение Везувия превратило мозг римлянина в стекло. Ученые его нашли

Правообладатель иллюстрации The New England Journal of Medicine/Dr Pier Paolo Image caption Черные блестящие фрагменты - то, что осталось от человеческого мозга

Экстремально высокая температура при извержении Везувия расплавила мозг жителя древнего Геркуланума, превратив его в стекло, считают ученые.

Вулканическое извержение в 79 г. до н.э. уничтожило города Помпеи и Геркуланум и унесло жизни тысяч людей, которые погибли одномоментно под массой раскаленной магмы и пепла.

Группа ученых университета Неаполя, расположенного неподалеку от места раскопок, при участии профессора из Кембриджа опубликовала результаты изучения останков римлянина, извлеченных из-под окаменевшего пепла еще в 1960-х.

В черепе этого человека были найдены кусочки блестящего черного вещества, говорится в отчете в журнале New England Journal of Medicines.

Это оплавленный мозг жертвы, превратившийся в стекло, убеждены исследователи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Геркуланум был погребен под пеплом Везувия в один день с Помпеями

Витрификация - это процесс, при котором вещество горит при крайне высокой температуре, а затем резко охлаждается, превращаясь в стекло либо в глазурь.

"Мозг, сохранившийся со времен древности, - это крайне редкая археологическая находка, - говорит антрополог Пьер Паола Петроне из университета Неаполя, руководившая исследованием. - Это первый случай обнаружения человеческого мозга, расплавившегося таким образом под воздействием жара".

Жертва Везувия, как предполагается - молодой мужчина в возрасте около 25 лет. Извержение застало его лежащим на деревянной кровати - так его и нашли под слоем окаменевшего пепла две тысячи лет спустя.

Анализ обгоревшего дерева показал, что температура в этом месте достигала 520 градусов по Цельсию.

Правообладатель иллюстрации The New England Journal of Medicine/Dr Pier Paolo Image caption Погибший, по всей видимости, лежал на деревянной кровати, считают археологи

В исследовании выдвигается версия, что под действием экстремально высокой температуры жир, содержащийся в теле, воспламенился, а мягкие ткани мгновенно превратились в пар; после этого температура очень быстро снизилась.

"Стекловидный материал в голове жертвы, а также обнаружение белков, содержавшихся в человеческом мозге, и жирных кислот, присутствующих в человеческих волосах, указывает на сохранившуюся в условиях высокой температуры ткань человеческого мозга", - говорится в отчете.

Других подобных стекловидных фрагментов при раскопках Геркуланума и Помпеи больше не находили.

В день исторического извержения Везувия - по разным данным, 24 августа либо 17 октября 79 года до н.э. - город Геркуланум оказался погребен под пирокластическими потоками из смеси раскаленных камней и пепла, вырвавшихся из кратера вулкана.

Вулканические выбросы затем окаменели, сохранив в своей толще части города, включая тела людей и животных, застигнутых катастрофой.