Лицо для "Фейсбука" или для "Тиндера"? Как юзеры понимают различия между соцсетями

Американская кантри-певица Долли Партон начала флешмоб "Кто ты в "Линкдине"/"Фейсбуке"/"Инстаграме"/"Тиндере", написав в "Инстаграме": "Вот вам женщина, которая может все это".

Сама соцсеть признала в заслуженной диве зачинательницу тренда, написав: "Мы ❤️ трендсеттерку в каждом из ее образов ✨".

Следом за Долли подтянулась вереница знаменитостей - актеры, телеведущие и кто только не.

Сразу обнаружилась тенденция: фото для сети поиска работ "Линкдина" должно быть максимально официальным, для "Фейсбука" - расслабленным, но не рискованным, в "Инстаграме" - игривым и мечтательным одновременно, а в "Тиндере" - соблазняющим и по возможности максимально раздетым, как и подобает сайту знакомств.

Затем флешмоб окрестили #DollyPartonChallenge (#ЧелленджДоллиПартон). Следом за селебрити подтянулись и паблишеры.

Можно ли было обойтись без одного из харизматичнейших героев сериала "Ведьмак"? Конечно, нет!

Ну и без персонажей "Звездных войн" флешмоб не флешмоб.

Затем в бой пошли любители животных, которые стали компоновать кошек и собак в "четверки".

Российские зоопарки также не остались в стороне от флешмоба - например, Петербургский зоосад опубликовал галереи манулов, выдр, сурикатов и белых медведей.

К коллегам добавились и острословы из Петергофского музея.

На новый уровень абсурда вывел флешмоб Имперский военный музей в Лондоне.

От работников музеев все перекинулось на архитекторов.

Оказалось, что комнатные растения подходят для флешмоба ничуть не хуже, чем животные.

Почему флешмоб не мог затронуть мороженое? Он, конечно, затронул мороженое. Обычное:

Гранулированное:

Где мороженое, там и сахарная вата.

Хоккеисты признаются, что тоже хотят быть в тренде, но не совсем понимают, как это работает.

А вот - юмор от программистов.

Немного "Страдающего Средневековья":

"Вот пример ледяного человека, который все это может", - написали в "Твиттере" "Формулы 1" про титулованного финского гонщика Кими Райкконена, известного среди фанатов как "ледяной человек" за очень ровный стиль вождения и очень ограниченные проявления эмоций.

Не остались в стороне от челленджа и популярные бренды.