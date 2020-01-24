Лицо для "Фейсбука" или для "Тиндера"? Как юзеры понимают различия между соцсетями
Американская кантри-певица Долли Партон начала флешмоб "Кто ты в "Линкдине"/"Фейсбуке"/"Инстаграме"/"Тиндере", написав в "Инстаграме": "Вот вам женщина, которая может все это".
Сама соцсеть признала в заслуженной диве зачинательницу тренда, написав: "Мы ❤️ трендсеттерку в каждом из ее образов ✨".
Следом за Долли подтянулась вереница знаменитостей - актеры, телеведущие и кто только не.
Сразу обнаружилась тенденция: фото для сети поиска работ "Линкдина" должно быть максимально официальным, для "Фейсбука" - расслабленным, но не рискованным, в "Инстаграме" - игривым и мечтательным одновременно, а в "Тиндере" - соблазняющим и по возможности максимально раздетым, как и подобает сайту знакомств.
Затем флешмоб окрестили #DollyPartonChallenge (#ЧелленджДоллиПартон). Следом за селебрити подтянулись и паблишеры.
Можно ли было обойтись без одного из харизматичнейших героев сериала "Ведьмак"? Конечно, нет!
Ну и без персонажей "Звездных войн" флешмоб не флешмоб.
Затем в бой пошли любители животных, которые стали компоновать кошек и собак в "четверки".
Российские зоопарки также не остались в стороне от флешмоба - например, Петербургский зоосад опубликовал галереи манулов, выдр, сурикатов и белых медведей.
К коллегам добавились и острословы из Петергофского музея.
На новый уровень абсурда вывел флешмоб Имперский военный музей в Лондоне.
От работников музеев все перекинулось на архитекторов.
Оказалось, что комнатные растения подходят для флешмоба ничуть не хуже, чем животные.
Почему флешмоб не мог затронуть мороженое? Он, конечно, затронул мороженое. Обычное:
Гранулированное:
Где мороженое, там и сахарная вата.
Хоккеисты признаются, что тоже хотят быть в тренде, но не совсем понимают, как это работает.
А вот - юмор от программистов.
Немного "Страдающего Средневековья":
"Вот пример ледяного человека, который все это может", - написали в "Твиттере" "Формулы 1" про титулованного финского гонщика Кими Райкконена, известного среди фанатов как "ледяной человек" за очень ровный стиль вождения и очень ограниченные проявления эмоций.
Не остались в стороне от челленджа и популярные бренды.