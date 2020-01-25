Полчища саранчи угрожают голодом жителям востока Африки
ООН призывает международное сообщество оказать помощь в борьбе с полчищами саранчи, наводнившими Восточную Африку.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) предупреждает о возможной угрозе для продовольственной безопасности и даже голода.
Кения, Эфиопия и Сомали борются с беспрецедентным и опустошительным нашествием этих насекомых, поедающих на своем пути все растения, отмечает ФАО.
ФАО также предупреждает, что к июню число насекомых может увеличиться в 500 раз.
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В Эфиопии и Сомали ничего подобного не наблюдалось за последние 25 лет, а в Кении стаи саранчи подобных масштабов последний раз видели 70 лет назад. Саранча также угрожает Уганде и Южному Судану.
Пустынная саранча поглощает за день количество еды, равное ее собственного весу.
Скорость распространения вредителей, а также размеры туч саранчи значительно превышают норму, и местные власти сами не могут справиться с этой угрозой.
По мнению ФАО, единственный способ борьбы с полчищами пожирающих все насекомых - распыление инсектицидов с самолетов.
Стаи саранчи образовались в Йемене, а затем перелетели через Красное море в Эфиопию и Сомали. Сильные дожди в конце 2019 года создали идеальные условия для саранчи.
Позже в этом году проблема может стать еще более катастрофической. Сейчас саранча размножается в Иране, Пакистане и Индии, и с наступлением весны там тоже могут появиться огромные стаи.
Саранча может преодолевать до 150 километров в сутки.
Туча саранчи размером с Париж может съесть столько же еды за день, сколько половина населения всей Франции, говорится в докладе.
Еще в ноябре ООН предупреждала об опасности для Эфиопии. Некоторые фермеры в регионе Амхара потеряли весь свой урожай.
В декабре стая саранчи вынудила пассажирский самолет изменить курс. Насекомые засасывались в двигатели, разбивались о нос самолета и ветровое стекло. Самолет совершил вынужденную посадку в Аддис-Абебе.
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