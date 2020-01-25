Полчища саранчи угрожают голодом жителям востока Африки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption За сутки огромная стая саранчи может съесть столько же еды, что и половина населения Франции

ООН призывает международное сообщество оказать помощь в борьбе с полчищами саранчи, наводнившими Восточную Африку.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) предупреждает о возможной угрозе для продовольственной безопасности и даже голода.

Кения, Эфиопия и Сомали борются с беспрецедентным и опустошительным нашествием этих насекомых, поедающих на своем пути все растения, отмечает ФАО.

ФАО также предупреждает, что к июню число насекомых может увеличиться в 500 раз.

В Эфиопии и Сомали ничего подобного не наблюдалось за последние 25 лет, а в Кении стаи саранчи подобных масштабов последний раз видели 70 лет назад. Саранча также угрожает Уганде и Южному Судану.

Image caption Саранча поедает все растения на своем пути

Пустынная саранча поглощает за день количество еды, равное ее собственного весу.

Скорость распространения вредителей, а также размеры туч саранчи значительно превышают норму, и местные власти сами не могут справиться с этой угрозой.

По мнению ФАО, единственный способ борьбы с полчищами пожирающих все насекомых - распыление инсектицидов с самолетов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нашествия саранчи в таких масштабах на востоке Африки не видели десятилетиями

Стаи саранчи образовались в Йемене, а затем перелетели через Красное море в Эфиопию и Сомали. Сильные дожди в конце 2019 года создали идеальные условия для саранчи.

Позже в этом году проблема может стать еще более катастрофической. Сейчас саранча размножается в Иране, Пакистане и Индии, и с наступлением весны там тоже могут появиться огромные стаи.

Саранча может преодолевать до 150 километров в сутки.

Туча саранчи размером с Париж может съесть столько же еды за день, сколько половина населения всей Франции, говорится в докладе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди борюся с саранчой как могут

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Странам Восточной Африки необходима международная помощь

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саранча прилетела в Африку из Йемена

Еще в ноябре ООН предупреждала об опасности для Эфиопии. Некоторые фермеры в регионе Амхара потеряли весь свой урожай.

В декабре стая саранчи вынудила пассажирский самолет изменить курс. Насекомые засасывались в двигатели, разбивались о нос самолета и ветровое стекло. Самолет совершил вынужденную посадку в Аддис-Абебе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саранча чрезвычайно прожорлива

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местным властям все труднее бороться с саранчой

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