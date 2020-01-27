Как вся планета скорбит по баскетболисту Коби Брайанту
Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб при крушении вертолета в калифорнийском Калабасасе с 13-летней дочерью Джанной и еще семью пассажирами. Даже те, кто никогда не интересовался баскетболом, провожают 41-летнего спортсмена в последний путь.
Церемония музыкальной премии "Грэмми" началась с минуты молчания по Коби Брайанту.
В фанатском "Твиттере" НБА появилось видео, где футболист Неймар жестами отдает память погибшему Коби.
Гибель Брайанта - редкий случай, когда бывший президент США и нынешний глава государства оказались солидарны.
"Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень сильно любил свою семью и страстно смотрел в будущее. Потеря его прекрасной дочери Джанны оставляет еще более опустошающее впечатление", - соболезнует Дональд Трамп.
"Коби был легендой на поле и только приступил к чему-то, что могло быть таким же сильным вторым действием его жизни. Потеря Джанны разбивает нам, родителям, сердца еще сильнее. В этот немыслимый день Мишель и я посылаем всю нашу любовь с молитвами Ванессе и всей семье Брайантов", - написал Барак Обама.
Расстроены также актеры и певцы, для которых баскетболист был источником вдохновения.
Певица Тейлор Свифт и рэпер Канье Уэст - еще одна пара антагонистов, которые выразили свои соболезнования в связи с кончиной баскетболиста.
"Мое сердце разлетелось на куски, когда я услышала новости об этой невообразимой трагедии. Не могу представить, что сейчас переживает семья. Коби значил так много для меня и всех нас. Посылаю свои молитвы, любовь и бесконечные соболезнования [супруге спортсмена] Ванессе, семье и всем, кто потерял кого‑то в том полете", - пишет Свифт.
"Коби, мы любим тебя, брат. Мы молимся за твою семью и поминаем твою замечательную жизнь и то, как ты нас вдохновлял", - замечает Канье Уэст.
"Когда я только приехал в Америку, тут были Коби, Шак[Шакил О'Нил] и "Лейкерс", которые помогли мне влюбиться в баскетбол. Потрясающий талант Коби, его профессионализм и любовь к игре проникали всюду. Я так опечален трагедией и посылаю любовь и молитвы всем семьям", - пишет австралийский актер Хью Джекман.
Для упомянутого Шакила О'Нила Коби был "куда больше, чем спортсмен".
"Он был семейным человеком. У нас это было общим. Я обнимал его детей, как своих, а он - моих, кчак своих. Его дочь Джиджи родилась в один день с моей Ме'Арой", - пишет Шакил.
Футболист Криштиану Роналду уверен, что покойный был настоящей легендой.
"Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Я выражаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе", - замечает Роналду.
"Я восхищался его атлетической мощью издалека и его человеческими качествами вблизи. Он был уникален", - написал глава Apple Тим Кук.
В России покойного баскетболиста тоже вспоминают теплыми словами.
"Я отказываюсь в это верить.Коби Брайант навсегда!" - пишет президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
"Он много чего сделал и для баскетбола, и для мира", - уверен баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс.
"Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели", - расстраивается телеведущий Иван Ургант.
"Его игрой восхищались обыкновенные болельщики, эксперты и тренеры, и даже соперники. На игре Коби учились, учатся и будут учиться. Его трагическая гибель - огромная потеря для баскетбола", - сказал комментатор Владимир Гомельский в интервью телеканалу "Матч-ТВ".
Коби Брайант ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.
У Брайанта и его супруги Ванессы есть еще три дочери - Наталья, Бьянка и Капри. Два месяца назад Коби и Ванесса отметили 20-летие своего брака.
Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении, которое спортсмен написал в 2015 году и посвятил баскетболу.