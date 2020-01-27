Как вся планета скорбит по баскетболисту Коби Брайанту

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Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб при крушении вертолета в калифорнийском Калабасасе с 13-летней дочерью Джанной и еще семью пассажирами. Даже те, кто никогда не интересовался баскетболом, провожают 41-летнего спортсмена в последний путь.

Церемония музыкальной премии "Грэмми" началась с минуты молчания по Коби Брайанту.

В фанатском "Твиттере" НБА появилось видео, где футболист Неймар жестами отдает память погибшему Коби.

Гибель Брайанта - редкий случай, когда бывший президент США и нынешний глава государства оказались солидарны.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.

"Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень сильно любил свою семью и страстно смотрел в будущее. Потеря его прекрасной дочери Джанны оставляет еще более опустошающее впечатление", - соболезнует Дональд Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @BarackObama Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) 26 января 2020 г.

"Коби был легендой на поле и только приступил к чему-то, что могло быть таким же сильным вторым действием его жизни. Потеря Джанны разбивает нам, родителям, сердца еще сильнее. В этот немыслимый день Мишель и я посылаем всю нашу любовь с молитвами Ванессе и всей семье Брайантов", - написал Барак Обама.

Расстроены также актеры и певцы, для которых баскетболист был источником вдохновения.

Певица Тейлор Свифт и рэпер Канье Уэст - еще одна пара антагонистов, которые выразили свои соболезнования в связи с кончиной баскетболиста.

Пропустить Twitter пост , автор: @taylorswift13 My heart is in pieces hearing the news of this unimaginable tragedy. I can’t fathom what the families are going through. Kobe meant so much to me and to us all. Sending my prayers, love, and endless condolences to Vanessa and the family and anyone who lost someone on that flight. — Taylor Swift (@taylorswift13) 26 января 2020 г.

"Мое сердце разлетелось на куски, когда я услышала новости об этой невообразимой трагедии. Не могу представить, что сейчас переживает семья. Коби значил так много для меня и всех нас. Посылаю свои молитвы, любовь и бесконечные соболезнования [супруге спортсмена] Ванессе, семье и всем, кто потерял кого‑то в том полете", - пишет Свифт.

"Коби, мы любим тебя, брат. Мы молимся за твою семью и поминаем твою замечательную жизнь и то, как ты нас вдохновлял", - замечает Канье Уэст.

Пропустить Twitter пост , автор: @RealHughJackman When I first came to America ... it was Kobe, Shaq and the Lakers that made me fall in love with basketball. Kobe’s amazing talent, professionalism and love of the game was palpable. I’m so deeply saddened by this tragedy and send my love and prayers to all the families. — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 января 2020 г.

"Когда я только приехал в Америку, тут были Коби, Шак[Шакил О'Нил] и "Лейкерс", которые помогли мне влюбиться в баскетбол. Потрясающий талант Коби, его профессионализм и любовь к игре проникали всюду. Я так опечален трагедией и посылаю любовь и молитвы всем семьям", - пишет австралийский актер Хью Джекман.

Для упомянутого Шакила О'Нила Коби был "куда больше, чем спортсмен".

Пропустить Twitter пост , автор: @SHAQ Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V — SHAQ (@SHAQ) 26 января 2020 г.

"Он был семейным человеком. У нас это было общим. Я обнимал его детей, как своих, а он - моих, кчак своих. Его дочь Джиджи родилась в один день с моей Ме'Арой", - пишет Шакил.

Футболист Криштиану Роналду уверен, что покойный был настоящей легендой.

Пропустить Twitter пост , автор: @Cristiano So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 26 января 2020 г.

"Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Я выражаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе", - замечает Роналду.

Пропустить Twitter пост , автор: @tim_cook Devastated and heartbroken by the passing of Kobe Bryant. I admired his athletic prowess from afar and his humanity close up. He was an original. Our thoughts and prayers are with his family, friends and fans. RIP. — Tim Cook (@tim_cook) 26 января 2020 г.

"Я восхищался его атлетической мощью издалека и его человеческими качествами вблизи. Он был уникален", - написал глава Apple Тим Кук.

В России покойного баскетболиста тоже вспоминают теплыми словами.

"Я отказываюсь в это верить.Коби Брайант навсегда!" - пишет президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Он много чего сделал и для баскетбола, и для мира", - уверен баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс.

"Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели", - расстраивается телеведущий Иван Ургант.

"Его игрой восхищались обыкновенные болельщики, эксперты и тренеры, и даже соперники. На игре Коби учились, учатся и будут учиться. Его трагическая гибель - огромная потеря для баскетбола", - сказал комментатор Владимир Гомельский в интервью телеканалу "Матч-ТВ".

Коби Брайант ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.

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У Брайанта и его супруги Ванессы есть еще три дочери - Наталья, Бьянка и Капри. Два месяца назад Коби и Ванесса отметили 20-летие своего брака.

Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении, которое спортсмен написал в 2015 году и посвятил баскетболу.