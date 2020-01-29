Коби Брайанта обвиняли в изнасиловании. Журналистка написала об этом твит. Последствия оказались неприятными

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Коби Брайант погиб при крушении вертолета в воскресенье

Журналистка издания Washington Post Фелисия Сонмес напомнила скорбящим по баскетболисту Коби Брайанту в "Твиттере" о том, что в 2003 году молодая женщина обвиняла его в изнасиловании. На нее посыпались угрозы, она удалила твит, а редакция газеты отстранила ее от работы. Однако теперь в соцсетях развернулась кампания в защиту Фелисии, и теперь ее восстановили в должности.

В 2003 году баскетболиста обвинила в сексуальном насилии 19-летняя девушка. Дело было прекращено после того, как она отказалась давать показания в суде. Сам Брайант неоднократно отрицал обвинения, но позже, когда девушка подала гражданский иск, публично извинился, и дело было урегулировано вне суда. Условия сделки не разглашались.

26 января репортер Washington Post Фелисия Сонмес опубликовала у себя в "Твиттере" ссылку на статью Daily Beast от 2016 года с заголовоком "Тревожное дело Коби Брайанта об изнасиловании: ДНК-улики, история обвинителя и полупризнание", в которой были фрагменты допросов обвинительницы и Брайанта.

Сама Сонмес не писала эту статью и изначально дала ссылку без комментариев, но позже в треде под твитом написала, что получила угрозы, но считает, что "любой публичный человек заслуживает того, что его помнили во всех деталях". После этого поток критики стал еще сильнее.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Фелисия Сонмес удалила и твит со статьей, и описание угроз в ее адрес со стороны 10 тысяч человек

Женщине, среди прочего, открыто желали увольнения и призывали удалиться из соцсетей.

В понедельник, 27 января, Сонмес также опубликовала в "Твиттере" изображение своего электронного почтового ящика, где были видны адреса входящих писем оскорбительного содержания.

Журналистка написала об угрозах редакторам Washington Post, после чего управляющий редактор издания Трейси Грант попросила ее удалить твиты, а также посоветовала не ночевать у себя дома тем вечером, сообщает New York Times.

Затем Сонмес узнала, что ее отстранили с сохранением зарплаты.

В заявлении Грант говорилось, что Сонмес неверно оценила потенциал своего твита, что "подорвало рабочий процесс ее коллег", и поэтому ее отправили в оплачиваемый отпуск на тот период, пока газета пыталась определить, нарушают ли посты Фелисии политику WP в отношении социальных сетей.

Гильдия (профсоюз) Washington Post осудила решение об отстранении: "Вместо того чтобы защищать и поддерживать журналистку перед лицом нападок, Washington Post отправила ее в административный отпуск", - говорится в письме профсоюза в адрес совета редакторов.

В тексте письма члены профсоюза называют наставления газеты сотрудникам по поведению в соцсетях расплывчатыми и непоследовательными, и заявляют, что WP не дала четкого объяснения, почему сотрудницу отстранили.

Во вторник более 300 сотрудников Washington Post подписали письмо в поддержку Фелисии, в том числе лауреаты Пулитцеровской премии Дэвид Фарентольд и Бет Рейнхард, а также глава группы корреспондентов при Белом доме Филипп Рукер.

После поднятого шума 29 декабря журналистку восстановили в должности. Профсоюз издания поддержал решение редакции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сама Сонмес в 2018 году обвинила в домогательствах экс-журналиста Los Angeles Times Джонатана Кеймана. Позже он уволился, хотя и говорил, что у них с Фелисией был секс по обоюдному согласию, а их восприятие произошедшего существенно отличается.

Профсоюз газеты заявил, что редакция должна была оказать больше поддержки женщине, которая сама подвергалась домогательствам.

"Жертвы домогательств как внутри, так и за пределами этой редакции заслуживают справедливого и прозрачного отношения, которое не обвиняет жертв и не ставит под угрозу их безопасность", - говорится в их письме.

В защиту Сонмес

Коллеги-журналисты также осудили решение руководства Washington Post отстранить Сонмес.

"Что сделала Сонмес, чтобы заслужить эту немилость? Она напомнила в "Твиттере" об очень хорошей заметке от Daily Beast", - написал аналитик медиарынка Washington Post Эрик Уэмпл в своей колонке.

"Я на стороне Фелисии Сонмес", - говорит политический корреспондент Washington Post Майк Дебонис.

Корреспондентка Guardian по вопросам технологий Джулия Кэрри Вонг назвала прецедент с Фелисией абсурдным.

"Детали случившегося шокируют, и нельзя допустить, чтобы Фелисия Сонмес была вынуждена пройти через это в одиночку", - пишет корреспондентка Buzzfeed Мириам Элдер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По Коби Брайанту скорбят фанаты баскетбола по всему миру

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб при крушении вертолета в калифорнийском Калабасасе с 13-летней дочерью Джанной и еще семью пассажирами.

Коби Брайант завершил баскетбольную карьеру в апреле 2016 года. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("самый ценный игрок") матча всех звезд.

Критика в адрес The New York Times

Во вторник 28 января New York Times опубликовала свою статью о деле 2003 года, написав в анонсе, что даже после завершения спортивной карьеры и начала новый главы в жизни Коби Брайант так и не смог полностью оставить в прошлом самую ужасную ее часть.

Многие пользователи "Твиттера" отреагировали на публикацию негативно.

"The New York Times, теперь вы вспомнили об этом ради просмотров. Стыдно".

Пропустить Twitter пост , автор: @la_vie_d_Camila Do you think it is appropriate or right to mention this rn? Let him rip — Camila Jaramillo (@la_vie_d_Camila) 28 января 2020 г.

"Вы думаете, сейчас это уместно упоминать или вспоминать? Дайте ему покоиться с миром".

"Надеюсь, семья подаст в суд".