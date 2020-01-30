Чешский министр хотел потратить миллионы на новый сайт. Программисты показали ему, как считать деньги

Триста чешских программистов бесплатно сделали новый сайт, за который министерство транспорта Чехии предлагало слишком большие, как им казалось, деньги. Главе ведомства пришлось уйти с позором.

Правительство Чехии в январе объявило тендер на создание электронного сервиса, который выдавал бы разрешение на проезд по платным автомагистралям.

Заказ на 400 млн чешских крон (17,5 млн долларов или 1,1 млрд рублей по текущему курсу) включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Подрядчика нашли без конкурса.

Поведение министра транспорта Владимира Кремлика в связи с этим конкурсом раззадорило чешское IT-сообщество, и в частности, создателя компании Actum Digital Томаша Вондрачека, который заявил, что бюджетные деньги тратятся ненадлежащим образом.

"Я решил показать государству, что желание потратить 16 млн евро на интернет-магазин с электронными разрешениями на проезд по автомагистралям нелепо и бессмысленно", - сказал Томаш Русской службе Би-би-си.

Кроме того, мужчину смутило, что тендер проводился столь поспешно.

"Государство как будто спрятало конкурс на разработку довольно простого интернет-магазина, привязанного к государственной системе, и из-за секретности проекта доступ к тендеру получили только исключительные фирмы, прошедшие проверку. Вдобавок к этому, время на подачу заявок было резко сокращено на четыре рабочих дня. В результате всего две фирмы успели откликнуться, и одна из них попросила вот эту дикую сумму", - добавил Вондрачек.

Вондрачек выразил уверенность, что задачу тендера можно решить за уикенд и бесплатно, и призвал программистов доказать это.

Сказано - сделано: на призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов, уже в пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada ("#ЗнаюПриятеля") в офисе Вондрачека собрались 60 человек, которые приступили к работе - многие из них, по словам создателя Actum Digital, пришли сразу после работы.

"Я хотел показать, что государство не должно было расценивать этот заказ как секретный, то есть конкурс мог быть открытым. Именно поэтому я призвал общественность, профессионалов из области IT, присоединиться к моей кампании, потому что мы знаем, что этот проект не простой, но и не настолько сложный, чтобы за него платить 400 миллионов чешских крон", - рассказал Томаш Би-би-си.

К 18:00 воскресенья (20:00 мск) все было готово.

За время работы над приложением программистов навестили премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер "Пиратской партии" Иван Бартош и координатор IT-отрасли при правительстве Владо Дзурилла.

"Думаю, они от этого в полном шоке", - сказал Томаш о реакции политиков в интервью изданию Novinky.

"Все работает"?

27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он ещё не принимает настоящие платежи, но имитирует все необходимые по условиям контракта функции.

"Поскольку нужно было интегрировать работу проекта на разных системах, мы встроили платежи. То есть люди могут заплатить на сайте символическую сумму, которую мы отдадим благотворительному фонду ''Колечко'' на помощь детям", - поясняет тестовый функционал программист.

В этот же день Владимира Кремлика отправили в отставку. Теперь уже бывший министр транспорта пытался оправдать закрытый выбор подрядчика нежеланием тратить много времени на торги, а премьер Бабиш пообещал провести новый - уже открытый - конкурс и запустить систему к 1 декабря.

Вондрачек же празднует победу, считая, что скоростная разработка сайта с приложением - прецедент, после которого в Чехии задумаются, на что тратятся средства налогоплательщиков.

"С необоснованными госзаказами покончено", - уверен программист, полагающий, что систему можно запустить уже к осени этого года.

"Реалистично эта разработка не может стоить больше, чем несколько сотен тысяч евро", - отмечает Вондрачек в беседе с Би-би-си.

Комментаторы в "Инстаграме" #Znamkamarada поздравляют IT-сообщество с успехом.

"Замечательно организовано", "Молодцы", "Спасибо вам" - пишут пользователи соцсетей.

"В соцсетях мне пишут, что, мол, в том и том министерстве проблемы с IT-заказом, или даже более смешные - вы не могли бы за выходные отремонтировать автостраду? " - приводит примеры личных сообщений Томаш в беседе с Би-би-си.