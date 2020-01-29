Австралийские пожарные танцуют в TikTok для поднятия духа

После катастрофических пожаров австралийские пожарные используют TikTok для поднятия морального духа и обмена опытом с передовой тушения огня.

Мини-клипы некоторых из них - Криса Румпфа и Эрви Би - стали вирусными.

"Изначально я хотел поддержать коллег. Очень тяжело день за днем видеть людей, у которых вся жизнь сгорела", - сказал Румпф Би-би-си.

"Мы видели домовладельцев в слезах из-за того, что вся их собственность попала в огонь", - добавляет пожарный.

На фоне такого кризиса пожарным тоже нужно было помочь справиться со стрессом.

Теперь у танцевальных роликов Румпфа в TikTok сотни тысяч просмотров.

Тысячи комментаторов в восторге от танцев пожарных. Есть и некоторое количество негативных отзывов, но Криса это не смущает.

При этом, пожарные выкладывают в TikTok не только веселые движения, но и подробности настоящей борьбы с огнем.

"Существует грань между поднятием морального духа и глумлением, но судя по реакции в TikTok, мы ее не перешли", - резюмирует Румпф.

С начала лесных пожаров полгода назад в Австралии сгорело более 103 тыс. кв. километров леса и кустарников - это эквивалентно всей площади Исландии.

Беспрецедентные пожары на континенте - одно из следствий глобального потепления, говорят климатологи.

Экологи из Университета Сиднея полагают, что по всей стране жертвами пожаров могли стать до миллиарда особей местных животных.

С сентября при пожарах погибли как минимум 28 человек.