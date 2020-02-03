Книжка со спичечный коробок 14-летней Шарлотты Бронте вернулась в музей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Журнал молодых мужчин" написан Шарлоттой Бронте в 14 лет

Миниатюрная книжица, написанная Шарлоттой Бронте в 14 лет, вернулась в отчий дом и выставлена на всеобщее обозрение в Музее сестер Бронте.

Книга размером не более спичечного коробка называется "Журнал молодых мужчин".

Она была приобретена на аукционе за 512 970 фунтов (около 670 тыс. долларов) на средства, собранные Обществом сестер Бронте, которое управляет музеем в бывшем доме сестер в Северном Йоркшире.

Эта книжица - одна из шести миниатюрных выпусков, созданных Шарлоттой. Она датирована 19 августа 1830 года и состоит из написанных от руки пародийных рассказов, писем, рецензий и рекламных объявлений.

Четыре другие книжки из этой же серии также выставлены в Музее сестер Бронте, тогда как судьба еще одной до сих пор неизвестна.

"Это главное событие всей моей карьеры - видеть, как эта маленькая книжка вернулась домой и встала рядом с другими из этой серии", - призналась старший куратор музея Энн Динсдейл.

"Она всегда должна была оставаться здесь, на своем месте, чтобы продолжать вдохновлять поколение за поколением далеко за пределами этих стен, где она первоначально была создана почти 200 лет назад", - полагает куратор.

Image caption Размер книжечки не превышет размеров спичечного коробка: 35 мм x 61 мм

По мнению литературоведов музея, "Журнал молодых мужчин" дает возможность понять, какие темы и идеи занимали юную Шарлотту, старшую из трех сестер-писательниц.

В ней, например, есть сцена, описывающая, как доведенный до сумасшествия человек совершает преступление, что явно предвосхищает эпизод с Бертой, первой женой Эдварда Рочестера в романе "Джейн Эйр", который Шарлотта Бронте опубликовала 17 лет спустя.

Шарлотта стала издавать эти домашние журнальные выпуски в миниатюре в 1830 году, предположительно для 12 деревянных солдатиков своего младшего брата Бренуэлла - отсюда маленький формат книжек.

Она вдохновилась примером брата, который за год до этого издавал свой домашний журнал по мотивам популярных в то время литературно-художественных изданий Blackwood's Magazine и Fraser's Magazine.