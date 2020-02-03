Трамп перепутал Канзас и Миссури, поздравляя с победой в Супербоуле. Ему этого не простили

  • 3 февраля 2020
Фанаты Канзас-Сити Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фанаты "Канзас-Сити Чифс" празднуют историческую победу более суток

Финальный матч чемпионата по американскому футболу - Супербоул - событие общенационального масштаба в США. Поэтому неудивительно, что соцсети взорвались оттого, что Дональд Трамп перепутал "прописку" победившей команды.

В своем первом поздравительном, ныне удаленном, твите глава государства написал: "Поздравляем Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Канзас. Вы настоящие чемпионы!"

Твит был оперативно удален, но на него многие успели отреагировать - и не так, как хотелось бы Трампу.

"Это Миссури, конченый ты идиот", - написала Клэр Маккаскилл, до конца 2018 года представлявшая этот штат в Сенате.

"Мне нечего добавить. #ПростоТупица", - вторит ей бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил.

"Атлантик-Сити - столица Атлантического океана", - присоединилась к критике сценаристка и постановщица Джастин Бейтман.

Некоторые переживают, что "человеку, не знающему географию на уровне третьего класса", доверен ядерный чемоданчик.

Сразу на защиту в соцсетях вышли и сторонники Трампа.

Многие указывают, что Канзас-Сити и правда находится на границе двух штатов: существует Канзас-Сити в Миссури и Канзас-Сити в Канзасе, и их многие путают и без Дональда.

"Придурки раздувают из мухи слона, говоря, что Трамп сначала написал "Канзас". Никто из Канзас-Сити (как и я) не придает значения, где расположен стадион, мы все любим "Чифс". Канзас и Миссури - часть фанатской базы "Чифс" . Мы - единое целое!" - кипятится юзер @CarpeDonktum.

Но все же большинство сходится, что ошибки можно было избежать.

"Господин президент, я все для вас исправила", - запостила карту с новым разграничением соседних штатов пользовательница @CarpeDonktum.

"Поздравляем "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Миссури. Вы настоящие чемпионы!", - гласит исправленный твит президента.

"Чифс" в воскресенье одержали в финале Супербоула победу над калифорнийской командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20. Выходцы из Миссури выиграли кубок впервые за 50 лет.

Пуэрто-Рико как предчувствие

В перерыве между игровыми таймами выступили поп-дивы Дженнифер Лопес и Шакира.

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Image caption Джей Ло спела хиты Let's Get Loud и Born in the USA, завернувшись во флаг Пуэрто-Рико

Лопес выступила во флаге Пуэрто-Рико - родины ее родителей, - подчеркнув, что это часть США (с особым статусом). Колумбийка Шакира тоже заставила зрителей вспомнить о тропическом острове - с ней на сцену вышел пуэрториканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.

Как полагают демократические комментаторы, это был намек на вялую реакцию Трампа на стихийные бедствия, которые обрушились на Пуэрто-Рико в последние годы.

Пользователи соцсетей тоже не остались в стороне и по достоинству оценили выступления обеих певиц.

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Мамы [смотря Супербоул] в 2019 году: 【ツ】. Мамы в 2020 году: Хотелось бы, чтобы шоу в финале Супербоула было для всей семьи. Дети же смотрят.

Аккаунт @SaintHoax сравнил Шакиру, показывающую язык на камеру, с "демоном сонного паралича".

А по версии издания Buzzfeed, Шакира на выступлении была похожа на газель из мультфильма "Зверополис", которую она же и озвучивала.

"Какие же они офигенные... что творят на сцене!" - восклицает юзер @wtfcrowd, радуясь за обеих див.

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