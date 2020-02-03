Трамп перепутал Канзас и Миссури, поздравляя с победой в Супербоуле. Ему этого не простили

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фанаты "Канзас-Сити Чифс" празднуют историческую победу более суток

Финальный матч чемпионата по американскому футболу - Супербоул - событие общенационального масштаба в США. Поэтому неудивительно, что соцсети взорвались оттого, что Дональд Трамп перепутал "прописку" победившей команды.

В своем первом поздравительном, ныне удаленном, твите глава государства написал: "Поздравляем Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Канзас. Вы настоящие чемпионы!"

Твит был оперативно удален, но на него многие успели отреагировать - и не так, как хотелось бы Трампу.

"Это Миссури, конченый ты идиот", - написала Клэр Маккаскилл, до конца 2018 года представлявшая этот штат в Сенате.

"Мне нечего добавить. #ПростоТупица", - вторит ей бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил.

"Атлантик-Сити - столица Атлантического океана", - присоединилась к критике сценаристка и постановщица Джастин Бейтман.

Некоторые переживают, что "человеку, не знающему географию на уровне третьего класса", доверен ядерный чемоданчик.

Сразу на защиту в соцсетях вышли и сторонники Трампа.

Многие указывают, что Канзас-Сити и правда находится на границе двух штатов: существует Канзас-Сити в Миссури и Канзас-Сити в Канзасе, и их многие путают и без Дональда.

Пропустить Twitter пост , автор: @CarpeDonktum Ridiculous partisan morons will make a big deal about President Trump saying Kansas originally.



No one who is from Kansas City(like me) cares where the stadium is, we all love the Chiefs.



Kansas and Missouri are all part of the #ChiefsKingdom



WE ARE ONE! https://t.co/8r2Ujf7iZu — Carpe Donktum🔹 (@CarpeDonktum) 3 февраля 2020 г.

"Придурки раздувают из мухи слона, говоря, что Трамп сначала написал "Канзас". Никто из Канзас-Сити (как и я) не придает значения, где расположен стадион, мы все любим "Чифс". Канзас и Миссури - часть фанатской базы "Чифс" . Мы - единое целое!" - кипятится юзер @CarpeDonktum.

Но все же большинство сходится, что ошибки можно было избежать.

"Господин президент, я все для вас исправила", - запостила карту с новым разграничением соседних штатов пользовательница @CarpeDonktum.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2020 г.

"Поздравляем "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Миссури. Вы настоящие чемпионы!", - гласит исправленный твит президента.

"Чифс" в воскресенье одержали в финале Супербоула победу над калифорнийской командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20. Выходцы из Миссури выиграли кубок впервые за 50 лет.

Пуэрто-Рико как предчувствие

В перерыве между игровыми таймами выступили поп-дивы Дженнифер Лопес и Шакира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джей Ло спела хиты Let's Get Loud и Born in the USA, завернувшись во флаг Пуэрто-Рико

Лопес выступила во флаге Пуэрто-Рико - родины ее родителей, - подчеркнув, что это часть США (с особым статусом). Колумбийка Шакира тоже заставила зрителей вспомнить о тропическом острове - с ней на сцену вышел пуэрториканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.

Как полагают демократические комментаторы, это был намек на вялую реакцию Трампа на стихийные бедствия, которые обрушились на Пуэрто-Рико в последние годы.

Пользователи соцсетей тоже не остались в стороне и по достоинству оценили выступления обеих певиц.

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Мамы [смотря Супербоул] в 2019 году: 【ツ】. Мамы в 2020 году: Хотелось бы, чтобы шоу в финале Супербоула было для всей семьи. Дети же смотрят.

Аккаунт @SaintHoax сравнил Шакиру, показывающую язык на камеру, с "демоном сонного паралича".

А по версии издания Buzzfeed, Шакира на выступлении была похожа на газель из мультфильма "Зверополис", которую она же и озвучивала.

"Какие же они офигенные... что творят на сцене!" - восклицает юзер @wtfcrowd, радуясь за обеих див.