Трамп перепутал Канзас и Миссури, поздравляя с победой в Супербоуле. Ему этого не простили
Финальный матч чемпионата по американскому футболу - Супербоул - событие общенационального масштаба в США. Поэтому неудивительно, что соцсети взорвались оттого, что Дональд Трамп перепутал "прописку" победившей команды.
В своем первом поздравительном, ныне удаленном, твите глава государства написал: "Поздравляем Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Канзас. Вы настоящие чемпионы!"
Твит был оперативно удален, но на него многие успели отреагировать - и не так, как хотелось бы Трампу.
"Это Миссури, конченый ты идиот", - написала Клэр Маккаскилл, до конца 2018 года представлявшая этот штат в Сенате.
"Мне нечего добавить. #ПростоТупица", - вторит ей бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил.
"Атлантик-Сити - столица Атлантического океана", - присоединилась к критике сценаристка и постановщица Джастин Бейтман.
Некоторые переживают, что "человеку, не знающему географию на уровне третьего класса", доверен ядерный чемоданчик.
Сразу на защиту в соцсетях вышли и сторонники Трампа.
Многие указывают, что Канзас-Сити и правда находится на границе двух штатов: существует Канзас-Сити в Миссури и Канзас-Сити в Канзасе, и их многие путают и без Дональда.
"Придурки раздувают из мухи слона, говоря, что Трамп сначала написал "Канзас". Никто из Канзас-Сити (как и я) не придает значения, где расположен стадион, мы все любим "Чифс". Канзас и Миссури - часть фанатской базы "Чифс" . Мы - единое целое!" - кипятится юзер @CarpeDonktum.
Но все же большинство сходится, что ошибки можно было избежать.
"Господин президент, я все для вас исправила", - запостила карту с новым разграничением соседних штатов пользовательница @CarpeDonktum.
"Поздравляем "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и фантастическим возвращением под огромным давлением. Мы гордимся вами и Великим штатом Миссури. Вы настоящие чемпионы!", - гласит исправленный твит президента.
"Чифс" в воскресенье одержали в финале Супербоула победу над калифорнийской командой "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 31:20. Выходцы из Миссури выиграли кубок впервые за 50 лет.
Пуэрто-Рико как предчувствие
В перерыве между игровыми таймами выступили поп-дивы Дженнифер Лопес и Шакира.
Лопес выступила во флаге Пуэрто-Рико - родины ее родителей, - подчеркнув, что это часть США (с особым статусом). Колумбийка Шакира тоже заставила зрителей вспомнить о тропическом острове - с ней на сцену вышел пуэрториканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.
Как полагают демократические комментаторы, это был намек на вялую реакцию Трампа на стихийные бедствия, которые обрушились на Пуэрто-Рико в последние годы.
Пользователи соцсетей тоже не остались в стороне и по достоинству оценили выступления обеих певиц.
Мамы [смотря Супербоул] в 2019 году: 【ツ】. Мамы в 2020 году: Хотелось бы, чтобы шоу в финале Супербоула было для всей семьи. Дети же смотрят.
Аккаунт @SaintHoax сравнил Шакиру, показывающую язык на камеру, с "демоном сонного паралича".
А по версии издания Buzzfeed, Шакира на выступлении была похожа на газель из мультфильма "Зверополис", которую она же и озвучивала.
"Какие же они офигенные... что творят на сцене!" - восклицает юзер @wtfcrowd, радуясь за обеих див.