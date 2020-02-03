"Впишите Деда Мороза". Что россияне предлагают добавить в Конституцию

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Некоторые россияне вышли протестовать против принятия поправок в Конституцию

С того момента, как российский президент Владимир Путин объявил о создании рабочей группы по проработке поправок в Конституцию, предложений поступило уже достаточно - и некоторые из них не могли не раззадорить онлайн-комментаторов.

Член Совета Федерации телеведущий Алексей Пушков на прошлой неделе предложил внести в преамбулу Конституции упоминание России как победительницы в Великой Отечественной войне.

Пианист Денис Мацуев, актер и режиссер Александр Калягин и директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский уверены, что необходимо расширить статью о гербе, гимне и флаге, добавив в нее положение об уникальности культуры страны.

Сенатор Андрей Клишас захотел внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей.

В воскресенье патриарх Московский Кирилл предложил добавить в преамбулу упоминание о Боге.

Все эти инициативы не прошли мимо соцсетей.

"Тогда уж и Сатану впишите!" - предлагает пользователь под ником "Главный либерал".

Пропустить Twitter пост , автор: @merr1k Я, в принципе, согласен с патриархом, что можно упомянуть бога в конституции. Например, добавить фразу, что бога нет — Dave Frenkel (@merr1k) 1 февраля 2020 г.

"В США конституция гарантирует регулярную смену власти. В России власть гарантирует регулярную смену конституции", - иронизирует юзер @cmirnow.

"[Владимир] Гундяев предложил прописать веру в Бога в Конституции. Ок. Давайте (чтоб никого не обидеть) пропишем в Конституции веру в Деда Мороза, Домового, русалок, слепую Бабу Нину, Гэндальфа, низкий процент по ипотеке, супероружие, и в то, что В.Путин в 2000-м и 2020-м - один и тот же человек", - негодует Марина Молчанова.

Пропустить Twitter пост , автор: @badbadloki А ещё в России многие обожают борщ. Предлагаю закрепить особый статус борща в конституции и дать ему право вето при голосовании за тупорылые изменения в этой самой конституции. — малыш Йода, или ты не согласен? (@badbadloki) 1 февраля 2020 г.

Публицист Иван Давыдов сравнил предлагаемые поправки с заметками в блокноте и абсурда ради предложил записывать в основной закон коды от домофона.

"Их стараниями Конституция - какой бы она в итоге не оказалась - превращается в подобие записной книжки, куда, оказывается, можно вносить текущие пропагандистские лозунги", - сетует интеллектуал в своей колонке для издания Republic.

Некоторые из верующих комментаторов удивлены необходимостью упоминать Бога.

"По-моему все и так ясно. Конституция - это основной закон государства (Кесаря)... Соответственно, неуместно упоминание Бога в нем", - рассуждает @VladLisetsky.

Другие же считают, что в России основной закон не очень эффективно исполняется, и там можно прописать всё что угодно.

Пропустить Twitter пост , автор: @cynicarea Учитывая роль Конституции в жизни России, там можно хоть рецепт омлета прописать — Уголок циника (@cynicarea) 2 февраля 2020 г.

"Добавить в конституцию лавровый лист и перец по вкусу", - шутит основательница онлайн-издания Breaking Mad Залина Маршенкулова.

Но некоторые юзеры все же надеются, что основной закон удастся дополнительно гуманизировать.

"Поскольку в России много людей, предлагаю добавить что-то связанное с соблюдением прав человека", - с иронией замечает комментатор @flaminglow.