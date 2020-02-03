"Впишите Деда Мороза". Что россияне предлагают добавить в Конституцию
С того момента, как российский президент Владимир Путин объявил о создании рабочей группы по проработке поправок в Конституцию, предложений поступило уже достаточно - и некоторые из них не могли не раззадорить онлайн-комментаторов.
Член Совета Федерации телеведущий Алексей Пушков на прошлой неделе предложил внести в преамбулу Конституции упоминание России как победительницы в Великой Отечественной войне.
Пианист Денис Мацуев, актер и режиссер Александр Калягин и директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский уверены, что необходимо расширить статью о гербе, гимне и флаге, добавив в нее положение об уникальности культуры страны.
Сенатор Андрей Клишас захотел внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей.
- В преамбулу Конституции предлагают добавить слова о народе-победителе. Это законно?
- "Общенародное голосование" по Конституции - до подписи Путина или после?
- Путинские поправки в Конституцию приняты в первом чтении. К ним много вопросов
В воскресенье патриарх Московский Кирилл предложил добавить в преамбулу упоминание о Боге.
Все эти инициативы не прошли мимо соцсетей.
"Тогда уж и Сатану впишите!" - предлагает пользователь под ником "Главный либерал".
"В США конституция гарантирует регулярную смену власти. В России власть гарантирует регулярную смену конституции", - иронизирует юзер @cmirnow.
"[Владимир] Гундяев предложил прописать веру в Бога в Конституции. Ок. Давайте (чтоб никого не обидеть) пропишем в Конституции веру в Деда Мороза, Домового, русалок, слепую Бабу Нину, Гэндальфа, низкий процент по ипотеке, супероружие, и в то, что В.Путин в 2000-м и 2020-м - один и тот же человек", - негодует Марина Молчанова.
Публицист Иван Давыдов сравнил предлагаемые поправки с заметками в блокноте и абсурда ради предложил записывать в основной закон коды от домофона.
"Их стараниями Конституция - какой бы она в итоге не оказалась - превращается в подобие записной книжки, куда, оказывается, можно вносить текущие пропагандистские лозунги", - сетует интеллектуал в своей колонке для издания Republic.
Некоторые из верующих комментаторов удивлены необходимостью упоминать Бога.
"По-моему все и так ясно. Конституция - это основной закон государства (Кесаря)... Соответственно, неуместно упоминание Бога в нем", - рассуждает @VladLisetsky.
Другие же считают, что в России основной закон не очень эффективно исполняется, и там можно прописать всё что угодно.
"Добавить в конституцию лавровый лист и перец по вкусу", - шутит основательница онлайн-издания Breaking Mad Залина Маршенкулова.
Но некоторые юзеры все же надеются, что основной закон удастся дополнительно гуманизировать.
"Поскольку в России много людей, предлагаю добавить что-то связанное с соблюдением прав человека", - с иронией замечает комментатор @flaminglow.