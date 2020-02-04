Банкир-миллионер попался на краже бутербродов в столовой

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Инвестиционный банк Citigroup отстранил от должности трейдера, обвиненного в краже бутербродов в служебной столовой.

Трейдер инвестиционного банка Citygroup Парас Шах возглавлял департамент по торговле высокодоходными облигациями в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Его зарплата за прошлый год составила больше миллиона фунтов, включая бонусы.

В прошлом месяце Шаха отстранили от должности, пишет Financial Times.

Причиной стали обвинения в том, что 31-летний сотрудник брал сэндвичи в корпоративной столовой в головном офисе компании в Canary Wharf и не платил за них.

Происходило ли подобное регулярно, не уточняется.

Корреспонденты Би-би-си пытались связаться с Парасом Шахом через социальную сеть LinkedIn, но его профиль, судя по всему, был удален.

Мелкое воровство

Шах - не первый сотрудник Сити, лишившийся карьеры из-за обвинений в нечестности.

В 2014 году главе компании BlackRock Полу Барроузу запретили работать в сфере финансовых услуг после того, как тот был пойман на том, что регулярно не платил за билет на свой поезд до Лондона.

Управление по финансовому регулированию и контролю Британии (FCA) заявило, что Барроуз должен был подавать пример другим, и его нечестное поведение "не соответствует высоким стандартам, которые ожидаются от человека в его позиции".

Парас Шах устроился в Citigroup в 2017 году после нескольких лет работы в банке HSBC. Его отстранили от должности за несколько недель до выплаты ежегодных бонусов топ-менеджерам компании.

Работа Шаха заключалась в торговле так называемыми "бросовыми (мусорными) облигациями" - рискованными активами компаний с низким кредитным рейтингом. В случае удачных покупок возврат инвестиций в таких сделках оказывается очень высоким, поэтому эти облигации называют также высокодоходными.

Citigroup отказался комментировать обвинения в адрес трейдера.