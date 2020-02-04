Иранский министр показал "скафандр космонавта". Он оказался карнавальным костюмом

Министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми удивил общественность, продемонстрировав костюмированный скафандр в качестве символа успеха космической программы Тегерана. Соцсети в восторге.

Азари Джахроми прикрепил это фото как иллюстрацию сообщения о запуске в космос иранского спутника. Позднее страна хочет отправить на земную орбиту астронавтов.

"С молитвой и верой в Аллаха в конце этой недели спутник "Зафар" ("Победа") выйдет на орбиту, на расстояние 530 километров от Земли", - написал министр.

"Зафар", масса которого составляет 90 кг, должен пробыть на земной орбите 18 месяцев. На нем установлены четыре камеры для съемок поверхности планеты.

Очень быстро пользователи, читающие самого молодого члена иранского правительства, заподозрили, что он опубликовал фото карнавального Silver Boys Astronaut Costume, который продается онлайн за 20 долларов.

Только вместо эмблемы НАСА и флага США на костюме в "Твиттере" Азари Джахроми красуется флаг Ирана.

"Они даже не смогли до конца удалить логотип НАСА :))" - веселится внимательно рассмотревший фотографию юзер @ItsArsh1a.

Мало того, на картинке костюм надет поверх рубашки и пиджака.

Юзер @president_bakh затвитил картинку с покойным экс-президентом Хашеми Рафсанджани, где тот прыгает через горный ручей, с сатирической подписью: "Отец иранской аэрокосмической отрасли (Хашеми) проводит испытания одежды астронавтов в среде, имитирующей Марс :)))))

Но есть и те, кто со всей серьезностью воспринял месседж министра.

"Мы иранцы. Никогда не стоит недооценивать нас, иранцев", - пишет пользовательница @mahshid_ebm.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скафандры очень популярны как костюмы на Хэллоуин

Мохаммад-Джавад Азари Джахроми - единственный министр Ирана, родившийся после Исламской революции 1979 года.

Он активно пользуется соцсетями и любит комиксы и фантастические фильмы.

В сентябре прошлого года министр сравнил президента США Дональда Трампа с одним из главных злодеев вселенной Marvel - титаном Таносом.

"Я даже не могу найти США на этой картинке, не говоря уж про санкции против космоса! Вселенная и прекрасное будущее принадлежат всем, а не единицам! Хватит изображать из себя Таноса, Дональд Трамп!" - написал Азари Джахроми в "Твиттере".

Космос по-ирански

Иран отправил в космос свой первый искусственный спутник Земли 11 лет назад.

Спустя два года ракета "Кавошгар-4" вывела на орбиту "капсулу жизни", предназначенную для отправки в космос живых организмов.

В январе 2013 года на ракете "Кавошгар-5" в космос слетала обезьяна, которая успешно вернулась на Землю.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ракета "Кавошгар-5", на которой летала обезьяна, участвовала в парадах в честь годовщины Исламской революции

В декабре того же года на орбиту вылетела еще одна обезьяна по кличке Фаргам. Она также вернулась живой.

Западные страны с беспокойством следят за развитием иранской космической программы, выказывая опасения, что она может быть использована для создания баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Иран уже находится под давлением международного сообщества из-за своей ядерной программы, целью которой, по мнению критиков Тегерана, является создание атомного оружия. Иран настаивает, что его ядерная программа служит исключительно мирным целям.

В прошлом году глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран ведет переговоры с государством, "обладающим передовыми космическими технологиями", чтобы отправить ученых в космос. Чиновник не уточнил, о какой именно стране идет речь.