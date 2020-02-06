Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этих кроссовках кенийский марафонец Элиуд Кипчоге поставил свой рекорд

Фирма Nike выпустила на рынок потребительскую версию своей нашумевшей модели кроссовок, которая, как она утверждает, соответствует требованиям Международной ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

Речь идет о модели Alphafly, которую первым использовал кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, когда в октябре прошлого года побил двухчасовой рекорд на марафонной дистанции.

В пятницу ИААФ ввела бессрочный запрет на любые беговые туфли с толщиной подошвы более 40 мм или армированные жесткими пластинами.

Кроссовки, которые использовал Кипшоги в октябре прошлого года, не соответствуют этим требованиям.

Однако корпорация Nike заявила, что новая версия модели Zoom Alphafly Next, которая поступит в продажу этим летом, будет соответствовать новым требованиям. Так что потребителям будет не о чем беспокоиться.

Все новые конструкции кроссовок, которые будут разработаны после 30 апреля, должны будут находиться в свободной продаже в течение четырех месяцев, прежде чем спортсмены смогут использовать их при соревновании.

Будут вопросы

Дан Роан, спортивный редактор Би-би-си

Учитывая споры, которые вызвала фирма Nike, выпустив свою более раннюю модель Vaporfly, приведшую в смятение мир легкой атлетики, появление на рынке модели Alphafly только усилит страхи, что эти кроссовки приведут к дальнейшим искажениям спортивных показателей и к дальнейшим обвинениям в нечестном соперничестве в ходе Токийской Олимпиады.

Тот факт, что толщина подошвы из пенополиуретана лишь на несколько десятых миллиметра не достигает нового предела в 40мм, который на прошлой неделе введен ИААФ, приведет к подозрениям, что эти новые правила слишком благосклонны по отношению к Nike. Интересно будет наблюдать, как отреагируют на них другие производители спортивной обуви и не помешают ли их реакции многочисленные патенты, которые зарегистрировала эта компания.

Утверждается, что новые кроссовки Viperfly, которые выглядят довольно причудливо, превышают недавно введенные ограничения. При этом Nike клянется, что в ближайшие недели изменит их конструкцию в соответствии с новыми правилами. Не случится ли так, что результаты, которые покажут в Токио олимпийские бегуны и которые могут обернуться многочисленными рекордами, будут омрачены обвинениями в "технологическом допинге"?

Вполне возможно, что все эти интриги станут бесценной рекламой для Nike. Однако они также вызывают у спортсменов в мире легкой атлетики массу вопросов.

Вводя новые правила, ИААФ не подвергла прямому запрету модель Vaporfly, которая предшествовала модели Alphafly.

Утверждается, что Vaporfly улучшает показатели бега на 4%. За последние 16 месяцев было поставлено пять мировых рекордов в марафонах, причем все рекордсмены использовали различные вариации этой технологии.

В среду Nike также выпустила на рынок новые спринтерские кроссовки модели Viperfly, предназначенные для бега на дистанции 100 метров. Они также не соответствуют новым правилам ИААФ.

Для кроссовок с шипами разрешается применение дополнительной жесткой пластины, к которой крепятся шипы, однако и у таких кроссовок подошва должна иметь толщину не более 30 мм.

Nike заявила, что продолжит работу над конструкцией кроссовок модели Viperfly в соответствии с новыми требованиями.