Кроссовки NIke, в которых Кипшоге поставил рекорд скорости, поступили в серийное производство
Фирма Nike выпустила на рынок потребительскую версию своей нашумевшей модели кроссовок, которая, как она утверждает, соответствует требованиям Международной ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).
Речь идет о модели Alphafly, которую первым использовал кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, когда в октябре прошлого года побил двухчасовой рекорд на марафонной дистанции.
В пятницу ИААФ ввела бессрочный запрет на любые беговые туфли с толщиной подошвы более 40 мм или армированные жесткими пластинами.
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Кроссовки, которые использовал Кипшоги в октябре прошлого года, не соответствуют этим требованиям.
Однако корпорация Nike заявила, что новая версия модели Zoom Alphafly Next, которая поступит в продажу этим летом, будет соответствовать новым требованиям. Так что потребителям будет не о чем беспокоиться.
Все новые конструкции кроссовок, которые будут разработаны после 30 апреля, должны будут находиться в свободной продаже в течение четырех месяцев, прежде чем спортсмены смогут использовать их при соревновании.
Будут вопросы
Дан Роан, спортивный редактор Би-би-си
Учитывая споры, которые вызвала фирма Nike, выпустив свою более раннюю модель Vaporfly, приведшую в смятение мир легкой атлетики, появление на рынке модели Alphafly только усилит страхи, что эти кроссовки приведут к дальнейшим искажениям спортивных показателей и к дальнейшим обвинениям в нечестном соперничестве в ходе Токийской Олимпиады.
Тот факт, что толщина подошвы из пенополиуретана лишь на несколько десятых миллиметра не достигает нового предела в 40мм, который на прошлой неделе введен ИААФ, приведет к подозрениям, что эти новые правила слишком благосклонны по отношению к Nike. Интересно будет наблюдать, как отреагируют на них другие производители спортивной обуви и не помешают ли их реакции многочисленные патенты, которые зарегистрировала эта компания.
Утверждается, что новые кроссовки Viperfly, которые выглядят довольно причудливо, превышают недавно введенные ограничения. При этом Nike клянется, что в ближайшие недели изменит их конструкцию в соответствии с новыми правилами. Не случится ли так, что результаты, которые покажут в Токио олимпийские бегуны и которые могут обернуться многочисленными рекордами, будут омрачены обвинениями в "технологическом допинге"?
Вполне возможно, что все эти интриги станут бесценной рекламой для Nike. Однако они также вызывают у спортсменов в мире легкой атлетики массу вопросов.
Вводя новые правила, ИААФ не подвергла прямому запрету модель Vaporfly, которая предшествовала модели Alphafly.
Утверждается, что Vaporfly улучшает показатели бега на 4%. За последние 16 месяцев было поставлено пять мировых рекордов в марафонах, причем все рекордсмены использовали различные вариации этой технологии.
В среду Nike также выпустила на рынок новые спринтерские кроссовки модели Viperfly, предназначенные для бега на дистанции 100 метров. Они также не соответствуют новым правилам ИААФ.
Для кроссовок с шипами разрешается применение дополнительной жесткой пластины, к которой крепятся шипы, однако и у таких кроссовок подошва должна иметь толщину не более 30 мм.
Nike заявила, что продолжит работу над конструкцией кроссовок модели Viperfly в соответствии с новыми требованиями.