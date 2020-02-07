Мадонна жалуется на цензуру. Ее концерт в Лондоне прервали ровно в одиннадцать

Правообладатель иллюстрации Ricardo Gomes Image caption Мадонне пришлось отменить несколько концертов: в Лондоне она отыграет 12 из запланированных 15

Во время концерта Мадонны в лондонском зале "Палладиум" отключили звук, свет и закрыли занавес - как только ее шоу "Madame X" подошло к 23:00 по местному времени.

Мадонна опубликовала видео в своем "Инстаграме" (содержит нецензурную лексику), на котором видно, как во время концерта опускается занавес. Певица отвечает на это гневной нецензурной тирадой, а затем исполняет последнюю песню "I Rise" уже при включенном свете - и выключенном микрофоне.

Местный совет района Вестминстер, где находится "Палладиум", ранее предупреждал ее, что шоу должно закончиться до одиннадцати часов.

"Через пять минут после того, как наступило обозначенное ими время, у нас оставалась еще одна песня - и "Палладиум" решил подвергнуть нас цензуре. Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал. Большое спасибо всей аудитории, которая не двинулась с места и не оставила нас. Власть народу!!", - написала Мадонна.

Концертный зал прямо не ответил на утверждения Мадонны, что ее концерт пытались прервать, но отверг ее версию событий.

"Вопреки некоторым сообщениям, во время вчерашнего концерта сотрудники "Палладиума" не опускали железный пожарный занавес - и не пытались это сделать", - сказал представитель зала.

Из видеозаписи выступления Мадонны можно заключить, что был действительно опущен занавес из ткани, а не железный противопожарный.

В эти две недели Мадонна дает в Лондоне 12 концертов тура "Madame X" в поддержку ее одноименного 14-ого альбома.

Правообладатель иллюстрации Ricardo Gomes Image caption Мадонна уже отменила 10 из 93 концертов своего тура из-за болей в суставах

Концерты ее американского тура начинались значительно позже лондонских, и фанаты часто ждали начала выступления по несколько часов.

Фанаты в любом случае довольны

Поклонники удивились столь строгой политике концертного зала.

Пропустить Twitter пост , автор: @ChadLDN Madonna just got cut off mid song by the Palladium curtain dropping and the lights coming up as she overran the curfew. Glorious moment. She finished the show acapella in front of the curtain like a champ! — Chad (@ChadLDN) 5 февраля 2020 г.

"Мадонна только что прервала песню на середине, поскольку занавес "Палладиума" опустился и включился свет, когда она не уложилась в комендантский час. Великолепный момент. Она закончила шоу акапелла, стоя перед занавесом, настоящая звезда!" - восторгается и возмущается одновременно юзер @ChadLDN.

Пропустить Twitter пост , автор: @OllieCharles So not only did we finally see the utterly iconic #Madonna live but she missed the curfew and the Palladium shut the lights and sound off. As the curtains fell, Madonna and her dancers stormed back onto the stage and sang I Rise acapella backed by the audience. #MadameXTour 🙌 pic.twitter.com/kqDYvAcsSv — Ollie Charles 🏳️‍🌈🇪🇺 (@OllieCharles) 5 февраля 2020 г.

"Нам не только удалось наконец-то увидеть легендарную Мадонну вживую, но она еще и не вписалась в комендантский час, а "Палладиум" включил свет и выключил звук. Когда занавес опустился, Мадонна и ее танцоры ворвались обратно на сцену и спели I Rise a капелла вместе с аудиторией", - свидетельствует другой фанат @OllieCharles.

После скандала с занавесом некоторые поклонники не знают, чего ожидать от следующих шоу в Лондоне.

Пропустить Twitter пост , автор: @dyerAndie At the London Palladium for the pantomime of MadameX. Will Madonna show up and perform, or will she cancel? Will she be on time, or will they pull the curtain on her? Will we get a full show, or will it be shortened? But bitch, its Madonna. I am very, very, excited. pic.twitter.com/QfMP4iPBjF — andieDyer (@dyerAndie) 6 февраля 2020 г.

"[Стою в очереди] в лондонском "Палладиуме" на шоуMadame X. Появится ли Мадонна и выступит, или отменит концерт? Будет ли она вовремя, или на нее опустят занавес? Получим ли мы полное шоу или сокращенное? Но, блин, это же Мадонна! Я в полнейшем предвкушении", - теряется в догадках Энди Дайер.

Мадонна ранее отменила 10 из 93 концертов тура Madame X из-за травм колена.

Перед началом этого тура Мадонна говорила, что устала от концертов на стадионах и хочет добиться более интимной атмосферы на своих выступлениях. Поэтому она проводит серию шоу в относительно небольших залах - таких, как лондонский "Палладиум" - он рассчитан на 2,8 тыс. зрителей.

В Париже, куда звезда отправится после Лондона, у нее запланированы 14 концертов в зале "Гран-Рекс", который, как и лондонский "Палладиум", является памятником архитектуры.