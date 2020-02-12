broomchallenge: да, швабра может стоять вертикально. Но НАСА тут ни при чем

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В интернете подумали, что эксперты НАСА уверены, будто метлу можно поставить на щетку так, чтобы она не падала. НАСА ничего такого не говорило, но земляне попробовали - и помешались на челлендже со швабрами.

В соцсетях быстро набрал популярность хэштег #broomchallenge (челлендж с метлами), с которым юзеры фотографируют швабры в вертикальном положении, так что они опираются на щетку.

Почему некоторые думают, что челлендж родился в недрах НАСА? В агентстве якобы сообщили, что швабра будет стоять благодаря особому наклону Земли - что-то вроде прелюдии к равноденствию. Однако ничего "астрономического" в этом нет.

На деле всё началось с бразильского твита, упоминающего НАСА.

Согласно развенчивателям мифов с сайта Snopes, первая волна попыток застаить швабру стоять вертикально прошла по миру в феврале 2012 года и стала еще одной версией челленджа "сбалансируй яйцо", который тоже без всяких научных оснований приурочили к весеннему равноденствию.

Пока ученые расстраиваются из-за фейков - ведь метлу можно поставить вертикально в любой день года и вращение Земли вокруг Солнца тут ни при чем, - другие генерируют мемы.

"Робот-пылесос явно завидует #BroomChallenge", - пишет фотограф из Орегона Тим Акимофф.

"Я не знала, что такое можно делать с метлами", - познает окружающий мир пользовательница Jazzyguns.

Популярный музыкант Диджей Халед не увидел никакой проблемы в том, чтоб поставить метлу.

Пранкер и ютубер Остин Макбрум (фамилия по совпадению переводится как "Макметла") поставил швабру на гоночный болид.

Танцевать вокруг стоящей на надраенном до блеска полу швабры - то еще искусство.

Правообладатель иллюстрации James 'David' Burke Image caption Юзер Джеймс Берк гордится, что ему удалось зафиксировать щетку

Метеоролог лос-анджелесского телеканала News 15 Кори Смит отнесся к онлайн-безумию с должным пониманием.

"Знаете ли вы, что благодаря гравитационной силе НАСА гарантирует, что завтра вы сможете стоять на двух ногах?" - юморит привычный к камерам мужчина.

Он также видит позитив в популярном разъяснении таких недоразумений.

"Больно видеть, что люди верят в фейки о физике, но это все же создает веселый легковесный челлендж в социальных сетях и хороший повод поговорить о физических свойствах и центре тяжести", - сказал Смит Би-би-си.

К слову о центре тяжести: если вы атлет, вы можете испытать свою грацию прыжками через швабру - как это убедительно демонстрирует юзер @Ronnn_21.

НАСА не комментирует трюк со шваброй - и, вероятно, не зря.

Пропустить Twitter пост , автор: @tweeterman287 Your broom is able to stand on its own on any day of the year, and NASA didn't say today was special regarding that. #broomchallenge — Ian Thayer (@tweeterman287) 11 февраля 2020 г.

"Ваша швабра может вертикально стоять сама по себе в любой день года, и НАСА не говорит, что сегодня был особенный день", - отмечает Ян Тейер.

Кто-то утверждает, что понял гравитацию метлы задолго до начала челленджа.

Впрочем, одним швабрами и метлами флешмоб не ограничился.

Кто-то решил проверить стремянку на гравитацию - и увидел, что даже тяжелая сдвоенная металлическая переносная лестница может стоять ровно.

"Бабушка всех метелок пытается стоять ровно", - демонстрирует аскетичный веник @therainermusic.

А некоторые заметили тенденцию в том, как интернет реагирует на стояние предметов, которые редко когда стоят сами по себе в быту.