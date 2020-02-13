Калоши KFC x Crocs: коллаборация мечты или худшая обувь в мире?

Крылышки KFC на калошах Crocs раскололи мир. На неделе моды в Нью-Йорке представили обувь в виде корзинки с курицей, которая ею пахнет. Весной ограниченный тираж калош будут продавать за 60 долларов (3,8 тыс. рублей).

"Любишь всемирно известную жареную курицу? Любишь Crocs? Любишь полковника Сандерса? Тогда привет, у нас есть кое-что для тебя. [...] Наконец-то. Ваши два любимых бренда увековечены на [одной] заклепке, чтобы доказать, что сотрудничество случилось", - завлекает ценителей нетривиальной обуви сайт всемирно известных "кроксов".

В промо-ролике "Не для употребления в пищу" девушка достает обувь с курятиной из кипятка, играя с ее "пищевым" дизайном.

Верх калош похож на жареного цыпленка с кучей отверстий. Подошва создает иллюзию красно-белой коробки KFC с фирменными крылышками.

"Достало, что моих "кроксов" не было на обложке журнала Paper. Да, они настоящие", - заигрывает с пользователями официальный аккаунт KFC в "Твиттере".

"Мода умерла"

Шок любителей обуви не передать.

"Мода умерла. Да здравствует мода", - пишет специалист по маркетингу Джеффри Спивок.

Южноафриканская фэшн-колумнистка Жасмин Стоун назвала полученный продукт "самой отвратительной обувью в мире".

"Личинки продаются отдельно", - поиздевалась Стоун над KFC, в дурбанском филиале которой на прошлой неделе предположительно обнаружились нежелательные беспозвоночные.

"Вы шутите, верно? Это шутка, верно? Дерьмовые тапки от дерьмового фастфуда?" - негодует ей вслед пользователь Джим Харрисон.

Пропустить Twitter пост , автор: @rodrigofoca Primeiro que pra comprar crocs devia ser preciso diploma de profissional de saúde. Segundo que Crocs de frango frito?!? E o Slogan do kfc Fingers Licking Good (que em ingles não significa dedo do pé - toes - mas que mesmo assim, né?) https://t.co/MkfEXvYB9l — Rodrigo Foca (@rodrigofoca) 13 февраля 2020 г.

"Во-первых, чтобы купить "кроксы", у вас должен быть диплом медицинского работника. Во-вторых, - Crocs из жареной курицы?!? Слоган KFC Fingers Lickin' Good ("Пальчики оближешь") по-английски не означает пальцы ног - но в любом случае [подозрительно], не так ли?" - иронизирует бразильский веб-дизайнер Родригу Фока.

Но пишущая о еде в Vice Беттина Макалинтал, напротив, так впечатлилась новыми "кроксами", что призналась: "Бренды наконец победили. Я обязана купить KFC x Crocs".

"Я съем их", - вторит ей юзер @mfictionist.

"Да, точно, они огонь", - делится восторгом от цыплячьих калош @J_Schanke1.

KFC и Crocs далеко не первыми придумали обувь, которую готовы съесть - как минимум, глазами - фанаты.

Производитель кроссовок Saucony в прошлом году начал продавать модель, вдохновленную тостами с авокадо.

В 2018 году та же компания объединила усилия с сетью кафе с пончиками Dunkin' Donuts, чтобы создать кроссовки с посыпкой, напоминающей пончик.

Компания Converse разработала ботинки с логотипом Coca-Cola в дизайне.

А Pizza Hut создала модель Pie Tops II, которая позволяет владельцу заказывать пиццу нажатием кнопки на обуви.