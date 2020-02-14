"Старомодно и свежо одновременно": как мир реагирует на песню Билли Айлиш к Джеймсу Бонду

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18-летняя триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш записала песню для очередной главы бондианы под названием No Time To Die ("Не время умирать"). Это будет последний фильм эпопеи с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Послушав трек, планета разделилась.

Песню выпустили на Youtube в полночь пятницы по Гринвичу (03:00 мск), одновременно с новым трейлером к фильму.

Айлиш в свои 18 стала самым молодым артистом, когда-либо записавшим тему для франшизы.

"Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу, - поет девушка. - Просто нет времени, чтобы умереть".

Пропустить Twitter пост , автор: @softy_xoxo billie eilish - no time to die



просто волшебно. я не могу перестать слушать, агх! песни билли всегда навевают на меня приятную грусть. просто горжусь этой малышкой !!♡ — ᅠkells (@softy_xoxo) 14 февраля 2020 г.

Айлиш написала и спродюсировала песню со своим старшим братом Финнеасом О'Коннеллом в конце прошлого года. Выступая на вручении премии "Грэмми" в январе, она сказала, что трек для бондианы всегда был ее мечтой.

"И подсознательно, и сознательно мы пытались написать песню для Бонда всю жизнь", - сказала она E! News.

Судя по настроению песни, одним из главных мотивов нового фильма станет тема предательства, лжи и обмана, предполагает музыкальный корреспондент Би-би-си Марк Сэвидж: "Кровь, которой ты истекаешь, - это просто кровь, которой от тебя ждут".

Интересно, что Айлиш, на дебютном альбоме предпочитавшая не использовать голос в полную силу, в песне для бондианы все же распевается под стать исполнительницам предыдущих песен франшизы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Билли Айлиш - самая молодая артистка, написавшая песню для Бонда

Девушка впервые вживую исполнит No Time To Die на Brit Awards на следующей неделе в сопровождении композитора Ханса Циммера и бывшего гитариста Smiths Джонни Марра.

В апреле прошлого года стало известно, что главную роль в новом фильме о Бонде в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг, а в качестве "таинственного злодея" выступит актер Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в байопике "Богемская рапсодия".

Одной из сценаристок новой картины была утверждена Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарии к телесериалам "Убивая Еву" и "Дрянь", а режиссером стал Кэри Йоджи Фукунага, снявший сериал "Маньяк" для Netflix и первые эпизоды сериала "Настоящий детектив" для HBO.

Фукунага был приглашен на съемки бондианы в конце прошлого года после того, как британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") покинул проект из-за "творческих разногласий".

Как рассказывали продюсеры картины, в начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом - он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако к нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помощи в спасении похищенного ученого.

Мир расколот

Критики, в отличие от фанатов бондианы, отнеслись к песне очень благожелательно.

The Independent описывает трек как один из лучших, который когда-либо был во франшизе.

"Цветущие скрипки, сэмплированная гитара и духовые на заднем плане - все это отдает дань классическим тропам на тему Бонда, но тонкий мотив синти-попа Айлиш делает эту песню ее собственной", - пишет Рошин О'Коннор в Independent.

The Guardian называет канцону подходящей для эпохи Крейга темой бондианы.

"Поп-сенсация отложила свои привычные приемы для гипнотического трека, который подчеркивает одиночество главного героя", - уверяет критик-ветеран издания Алексис Петридис.

По словам Нила МакКормика из The Telegraph, мрачный нуар Айлиш щекочет ему спину.

Корреспондент Би-би-си Колин Патерсон настолько проникся опусом Билли, что написал в "Твиттере", будто считает ее трек первым серьезным претендентом на "Оскар" в следующем году.

Патерсон даже добавил, что песня Айлиш превосходит всех номинантов этого года - этим он, впрочем, расстроил фанатов Элтона Джона.

Любители бондовской эпопеи, прежде всего, сравнили трек Билли с предыдущей бондовской песней - Writing's On The Wall Сэма Смита.

Пропустить Twitter пост , автор: @jp_murphy Meh.. Formulaic in the sense that they’ve tried to ram Eilish’s style into a pretty typical Bond melody and orchestration, if lower key and with fewer flourishes than usual. All very downbeat. Bit like I expect the movie to be. Still, 10 x better than Sam Smith’s abomination. — JP Murphy (@jp_murphy) 14 февраля 2020 г.

"Пфф... Банально - в том смысле, что они пытались упаковать стиль Айлиш в довольно типичную мелодию и оркестровку Бонда, хотя и в более низкой тональности и с меньшим количеством барочных украшательств, чем обычно. Все очень уныло, хотя думаю, что и фильм будет таким же. Тем не менее, в 10 раз лучше, чем мерзость от Сэма Смита", - уверен юзер @jp_murphy.

Кто-то же в восторге от песни Билли, и не скрывает этого.

Пропустить Twitter пост , автор: @SSSKILPET Billie Eilish выдала просто топовою заглавную тему для нового Бонда. Но в коменты лучше не заходить, люди только Хейтить умеют — Вячеслав Садовников (@SSSKILPET) 14 февраля 2020 г.

"Заглавная песня #NoTimeToDie, на удивление, очень хороша! Это конечно не легендарный "Скайфолл", но хотя бы получше чем "007.Спектр", - вторит @h3ptapod.

Но с этим не согласен некто Егор @yeggi9.

"Ну чот Билли ваще не напрягалась :/ Одна из самых унылых заглавных песен к Бонду", - резонирует с ним @pisykovich.

"Мда, не зря я был настроен скептически к выбору Билли Айлиш. Очень всё как-то натужно исполнено. Крис Корнелл был лучшим исполнителем среди Крейговской Бондианы", - пишет Клим Матвеев.

А по мнению Владимира Гуриева, песни Бонда - похожи друг на друга и узнаются "по первым тактам": "Интересно, формализованы ли требования к композиторам и, если да, то как",- задается вопросом журналист.