"О-ля-ля!": как обвиненный в домогательствах профессор Кембриджа опубликовал эротический роман о студентках

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Питер Хатчинсон был отстранен от преподавания в 2015 году

Профессор Кембриджского университета, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, опубликовал эротический роман о своих студентках в тот же год, когда против него была подана жалоба.

Профессор словесности Питер Хатчинсон перестал преподавать в университетском колледже Тринити-Холл в 2015 году после внутреннего расследования его поведения в отношении ряда студенток. Однако сейчас стало известно, что в то же самое время он издал на свои средства книгу фривольного содержания.

По словам самого автора, его книжка предлагает "передовой" взгляд на женщин.

Профессор Хатчинсон преподавал на кафедре современных и средневековых языков. В 2015 году он согласился перестать читать лекции и посещать публичные мероприятия после того, как 10 студенток пожаловались, что он говорил им неподобающие вещи.

Однако в 2019 году Би-би-си выяснила, что он сохранил за собой некоторые университетские привилегии. После того как об этом стало известно и более 1300 студентов и выпускников Кембриджа подписали открытое письмо протеста, Хатчинсон уволился с кафедры в ноябре 2019 года.

И вот теперь расследование, проведенное журналистским порталом Tortoise, обнаружило, что профессор Хатчинсон в момент проведения внутреннего расследования в 2015 году опубликовал под псевдонимом эротический роман.

Способный профессор

Профессор Хатчинсон подтвердил, что именно он является автором романа "Первый раз, или О-ля-ля!", который он издал под псевдонимом Барри Эйбл (от английского able - способный, компетентный, умелый).

В романе рассказывается о наивном первокурснике по имени Питер, который учится в выдуманном колледже Сент-Бэдли (от badlу - скверный, нехороший) Оксфордского университета и которого обвиняют в неподобающем поведении после целого ряда его эротических эскапад.

Большинство студенток, фигурирующих в качестве персонажей книги, являются членами университетского секс-клуба под названием "Девственницы" и, чтобы сохранять свое членство, должны каждую неделю спать с новым мужчиной или преподавателем.

Книга начинается с того, что двое преподавателей наблюдают в бинокль за студентками, одна из которых сразу получает ярлык "бесстыжей девки", а другая "грудастой". В романе описываются различные эротико-эстетические практики, вроде бондажа или вуайеризма.

На обложке книги красуется женская нога в чулке, которая, как признался профессор Хатчинсон, принадлежит одной из реальных бывших студенток Тринити-Холла, однако снимок был сделан не им самим.

Как сказал профессор, он не видел никаких проблем в том, чтобы использовать не поддающееся идентификации фото студентки.

23-летняя Софи Ньюбери, в 2018 году окончившая эту же самую кафедру в Трините-Холле по специализации немецкий и русский языки, сказала, что содержание этого романа вызывает у нее отвращение и чувство неловкости.

Правообладатель иллюстрации Sophie Newbery Image caption Софи Ньюбери - одна из бывших студенток профессора Хатчинсона

В 2015 году она была одной из тех 10 студенток, кто пожаловался на поведение профессора после того, как он спросил их на семинаре, получали ли они когда-либо засосы, а в ходе обсуждения литературного образа доминатрикс спросил у студентки: "Вас это не возбуждает?"

Профессор Хатчинсон со своей стороны пояснил, что в книге дан "прогрессивный взгляд на женщин, которые полностью раскрепощены".

Обвинения в сексуальных домогательствах

В 2006 году Питер Хатчинсон был оправдан по выдвинутым против него бывшей студенткой обвинениям в посягательстве сексуального характера. В романе частично описан этот судебный процесс - и то, что предшествовало обвинению.

38-летняя Элли Пьемонт, которая и выдвинула эти обвинения, рассказала Би-би-си, что узнала себя на страницах романа.

"То, что он написал и опубликовал этот жалкий женоненавистнический бред, выставляет его полным ничтожеством", - сказала она. - Но самое главное тут заключается в том, что автор этого чтива в течение нескольких десятков лет занимал серьезное положение и имел власть над студентами Тринити-Холл".

Правообладатель иллюстрации Ellie Pyemont Image caption Элли Пьемонт назвала книжку Хатчинсона "жалким женоненавистническим бредом"

Профессор Хатчинсон заявил, что деканат колледжа вряд ли знал об этой книге и не имел никакого отношения к ее публикации.

Он также отметил, что он настолько серьезно переработал образы, что они не имеют ничего общего с реальностью.

"Необходимо подчеркнуть, что автор редко когда мыслит так же, как и его главный герой", - сказал профессор.