Image caption Квейден Бейлз (слева) получил послания поддержки от звезд Youtube и знаменистостей - таких, как актер Хью Джекман

Видео с девятилетним австралийским школьником Квейденом Бейлзом, расстроенным травлей, вызвало вал постов в его поддержку от знаменитостей, а также от детей во всем мире.

Мама Квейдена Бейлза разместила в сети пост с видео, на котором мальчик плачет из-за издевательств одноклассников. Квейден страдает болезнью карликов (ахондроплазией) и соответственно имеет необычно маленький рост.

"Вот до чего доводит травля", - говорит мать ребенка в размещенном ею видеоролике. Там же Квейден говорит, что не хочет жить.

Видеролик стал вирусным, собрав 14 млн просмотров и вызвав ответный поток сообщений с хэштэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена").

Знаменитости - такие как австралийско-британский актер Хью Джекман (звезда фильмов "Люди Икс", "Живая сталь" и многих других) и турецкий баскетболист Энес Кантер (центровой клуба "Бостон Селтикс") - выступили в защиту ребенка.

Родители из множества стран начали выкладывать видеопосты своих детей, которые выражают поддержку Бейлзу и предлагают ему дружбу.

Хью Джекман в своем видео говорит Квейдену: "Ты сильнее, чем думаешь, дружище" и призывает всех к доброте.

Что случилось с Квейденом

В шестиминутном ролике - который довольно тяжело смотреть - Ярака Бейлз рассказывает о травле, которой ее сын подвергается каждый день.

Семья Квейдена, родом из аборигенов, живет в австралийском штате Квинсленд.

"Я только что забрала сына после уроков из школы. Я видела очередной случай буллинга, позвонила директору и хочу, чтобы все - родители, педагоги, учителя - знали, до чего доводит травля", - говорит мать, пока ее сын рыдает.

"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, опять буллинг, опять насмешки, опять его обзывают. Научите, пожалуйста, своих детей, своих родственников, своих друзей [что так поступать нельзя]", - говорит женщина.

Флешмоб откликов

Хэштэг #StopBullying ("ОстановитеБуллинг") был в соцсетях в числе самых популярных в пятницу. Авторы постов с этим хэштэгом рассказывали о собственном грустном опыте и призывали Квейдена держаться и не сдаваться.

Дети из разных стран тоже записали свои обращения к мальчику.

10-летний Рокко из Калифорнии говорит, что хочет дружить с Квейденом (видео разместила его мать).

Алессандра в своем ролике рассказывает, что тоже была мишенью буллинга, начиная с детского сада, и что поддержка родных помогла ей стать сильной.

Американский комик Брэд Уильямс, страдающий тем же заболеваением, что и Бейлз (эту разновидность карликовости называют также болезнью Тириона Ланнистера по имени персонажа "Игры престолов") объявил сбор денег, чтобы пригласить семью мальчика в Диснейленд в США, и за один день собрал 130 тыс. долларов.

"Это не только ради Квейдена, это ради любого, кто переживает травлю, кому говорят, что такие, как они, никому не нужны, - написал Уильямс. - Давайте покажем Квейдену и дургим, что есть добро в мире и что они достойны лучшего отношения".

Сын президента США Эрик Трамп, посмотревший видеоролик, отозвался о нем как о душераздирающем. Звезда баскетбола Энес Кантер написал в твите, обращенном к австралийскому мальчику, что его поддерживает весь мир. Кантер пригласил семью Бейлз в Америку на игру НБА.

Спортсмены в самой Австралии тоже оргагнизовали кампанию поддержки Квейдена, а регби-лига аборигенов пригласила его открывать матч в ближайший уикэнд.