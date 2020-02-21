"Выборы, выборы". В сети шутят о вступлении Сергея Шнурова в Партию роста

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Новость о вступлении лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в Партию роста вызвало волну обсуждений в соцсетях. Российские пользователи тут же вспомнили о песне, записанной Шнуровым для комедии "День выборов" в 2007 году, а некоторые заметили, что музыкант удалил несколько постов из "Инстаграма" с критикой в адрес президента России Владимира Путина.

Многие отреагировали на решение Шнурова критикой.

"Сергей Шнуров может стать кандидатом на думских выборах от Партии роста. Говоря словами самого музыканта, с ним произошло "самое страшное, что может случиться", - заметил Михаил Ходорковский в своем "Твиттере".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не удивился новости. "Несколько недель назад было много статей о том, что Кремль готовит несколько фейковых партий на выборах и хотят, чтобы одну возглавил Шнуров. Ну вот, договорились", - написал он.

Некоторые российские политики тоже не упустили возможности подшутить над политической карьерой Шнурова.

Например, депутат Госдумы Наталья Поклонская посвятила музыканту целое стихотворение в своем "Инстаграме".

"​​А теперь представьте: Шнуров - депутат, И гремит с трибуны петербургский мат. К Думе подъезжает чёрный лимузин, И звучит из окон... Тут запикать, блин!" - пишет Поклонская.

А депутат от КПРФ Валерий Рашкин пошутил, вспомнив одну из песен "Ленинграда": "Итак, Сергей Шнуров идёт на выборы в Госдуму. Предвыборная программа: 1. В Питере пить 2. В Питере пить 3. В Питере тире пить".

"Из песни слов не выкинешь"

Но чаще всего пользователи вспоминали песню "Выборы! Выборы", исполненную солистом "Ленинграда" в фильме "День выборов".

"Ну теперь то Шнуров от души будет петь песню про выборы и кандидатов", - шутит сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Пропустить Twitter пост , автор: @080859eea Сергей Шнуров стал членом-символом Партии роста!

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста и возглавит партийный список на выборах в Госдуму. Станет кандидатом. Помните песенку в исполнении Шнура: «Выборы-выборы, кандидаты — …ры»? pic.twitter.com/GoqKOiTmEf — Евгений Ерошик (@080859eea) 20 февраля 2020 г.

Сам музыкант заметил, что текст песни его не характеризует, добавив, что композиция теряет актуальность. "Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию," - цитирует его ТАСС.

"Из песни слов не выкинешь! Музыкант Сергей Шнуров вступил в партию роста и заявил, что его песня про кандидатов "выборы, выборы..." теряет актуальность. Ну, для него - возможно и теряет, а для нас - просто появился еще один кандидат!" - пишет твиттер-аккаунт "Анекдоты из России".

Текст для песни написал Алексей Кортнев, музыку - Сергей Чекрыжов.

Про удаленные посты

Пользователей также возмутила новость о том, что Шнуров удалил несколько постов про Путина и пенсионную реформу из своего аккаунта в "Инстаграме".

"Потому что независимый кандидат независим во всем! Хочет посты пишет, а хочет удаляет. А вы говорите, что свободы слова нет!" - иронизирует блогер Сталингулаг.

"Шнуров стер старые посты в своем Instagram, где были стихи с критикой Путина, РПЦ, чиновников и депутатов. Что ж ты, фраер, сдал назад? Ты же должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему…" - говорит один из пользователей.

"Сергей Шнуров стёр старые посты в своем Instagram. Там были стихи про Путина и пенсионный возраст, сообщают "Открытые медиа". Ну, вы же понимаете... Времена изменились. Теперь как-то неудобно перед Начальником," - пишет твиттер-аккаунт "Вашингтонский Обком".