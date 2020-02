"Выборы, выборы". В сети шутят о вступлении Сергея Шнурова в Партию роста

View this post on Instagram

​​А теперь представьте: Шнуров — депутат, И гремит с трибуны петербургский мат. К Думе подъезжает чёрный лимузин, И звучит из окон... Тут запикать, блин! Знаете, Серёжа, я тут объясню: В Думе не нальют вам рюмку коньяку. Есть у нас в буфете и компот, и чай, Но туда из фляги вискарь не подливай! Водил всех нас Серёга на выставку одну. Хотите в депутаты? Давайте подскажу! Все ваши лабутены и очки Собчак Не рифмуются в законы — ну вообще никак!