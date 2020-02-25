"Йоркширский чай" обвинили в продвижении тори. Компания призвала британцев быть добрее
Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак выложил свое фото с огромной упаковкой "Йоркширского чая". Компанию обвинили в продвижении тори.
Компания Yorkshire Tea призвала юзеров в соцсетях быть добрее друг к другу, после того как фото Сунака атаковали хейтеры консерваторов с призывами бойкотировать самый популярный британский бренд черного чая.
В пятницу Сунак опубликовал фото с упаковкой на 1040 пакетиков напитка, отметив, что готовится угощать "всю команду".
"Быстрый перерыв в подготовке бюджета [который должен быть готов к 11 марта] на приготовление чая для команды. Нет ничего круче хорошей "йоркширской" заварки", - выразил уверенность казначей в своем твите.
Многие в соцсетях решили, что министр правительства тори рекламирует бренд, и накинулись на йоркширских чайных мастеров.
"Когда тебя одобряют консерваторы - это неприглядный имидж. К счастью, всегда можно взять другой чай", - пишет юзер @aitoo001, призывающий бойкотировать йоркширский напиток.
"Жаль, что вы попали в переплет. Но если министр (или кто-то в похожей должности) намеревается использовать коммерческий продукт на фото даже для фона, тогда этот министр или его департамент должны запросить разрешение юрлица. Я бы всегда говорила "нет" в этих обстоятельствах - слишком уж токсично", - полагает юристка в отставке Фионна О'Лири.
Но некоторые юзеры встали на защиту любимого бренда.
"Дорогой "Йоркширский чай"! Сатана мог бы опубликовать свое фото с коробкой ваших пакетиков, но я не был бы против, потому что вы дали нам это - лучший чай вообще. Спасибо", - поддерживает любимый напиток пользователь @chrisnixon93.
"Это не реклама"
Компания в ответ на шквал критики затвитила, что Yorkshire Tea в шоке от потока негатива, и напомнила подписчикам, что уходящий лидер лейбористов Джереми Корбин тоже фотографировался с ее чаем в 2017 году.
"Тяжеленький выдался уикенд. В пятницу канцлер поделился фотографией нашего чая. Политики иногда так делают - Джереми Корбин сделал то же в 2017 году. Мы никак не связаны с созданием этого фото - и мы сообщили об этом в тот же день [публикации снимка]. Но многие все равно разозлились на нас", - резюмировал "Йоркширский чай".
В ходе тогдашнего визита в Йорк Корбин сказал, что если бы он выиграл выборы, он был бы рад обсудить изменение климата и другие вопросы за чашкой йоркширского чая с американским президентом Дональдом Трампом.
Yorkshire Tea в современном виде возник в 1977 году.
За последние четыре десятилетия фирма-производитель чая Taylors of Harrogate превратилась из небольшого поставщика товара для внутрийоркширского потребления в один из самых успешных экспортных брендов Великобритании, чей продукт продается даже в России и Китае.
В понедельник компания добавила, что последние три дня отвечает на яростные обвинения и призывы к бойкоту.
"Было довольно шокирующе видеть, с какой решимостью некоторые пытались втянуть нас в политические склоки. Но было приятно ощутиь поддержку других пользователей - мы так благодарны всем, кто цивилизованно выступил за нас (и был так же, как и мы, потрясен, увидев, что некоторые используют фото как причину для еще больших оскорблений)", - отметили в Yorkshire Tea.
SMM-щики бренда при этом призвали комментаторов помнить о том, что за производителем чая стоят люди, которым может быть неприятно читать столь токсичную критику.
Сам канцлер казначейства во вторник отрефлексировал скандал с новым фото.
"Здорово обсудить с коллегами бюджет-2020 с утра за чашкой небрендированного чая", - сыронизировал Риши Сунак.