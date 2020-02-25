"Йоркширский чай" обвинили в продвижении тори. Компания призвала британцев быть добрее

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Йоркширский чай" - один из самых узнаваемых пищевых брендов в Британии

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак выложил свое фото с огромной упаковкой "Йоркширского чая". Компанию обвинили в продвижении тори.

Компания Yorkshire Tea призвала юзеров в соцсетях быть добрее друг к другу, после того как фото Сунака атаковали хейтеры консерваторов с призывами бойкотировать самый популярный британский бренд черного чая.

В пятницу Сунак опубликовал фото с упаковкой на 1040 пакетиков напитка, отметив, что готовится угощать "всю команду".

"Быстрый перерыв в подготовке бюджета [который должен быть готов к 11 марта] на приготовление чая для команды. Нет ничего круче хорошей "йоркширской" заварки", - выразил уверенность казначей в своем твите.

Многие в соцсетях решили, что министр правительства тори рекламирует бренд, и накинулись на йоркширских чайных мастеров.

"Когда тебя одобряют консерваторы - это неприглядный имидж. К счастью, всегда можно взять другой чай", - пишет юзер @aitoo001, призывающий бойкотировать йоркширский напиток.

Пропустить Twitter пост , автор: @fascinatorfun I’m sorry you have had a tough time.



If a minister (etc) is intending to use a commercial product as a photo or other prop then the minister or department should ask permission of the commercial supplier if they are willing.



I would always say “no” in these circs. Toxic. — Fionna O'Leary, 🕯#FBPE (@fascinatorfun) 24 февраля 2020 г.

"Жаль, что вы попали в переплет. Но если министр (или кто-то в похожей должности) намеревается использовать коммерческий продукт на фото даже для фона, тогда этот министр или его департамент должны запросить разрешение юрлица. Я бы всегда говорила "нет" в этих обстоятельствах - слишком уж токсично", - полагает юристка в отставке Фионна О'Лири.

Но некоторые юзеры встали на защиту любимого бренда.

Пропустить Twitter пост , автор: @chrisnixon93 Dear Yorkshire Tea - Satan could post a picture of himself with a box of your teabags but I wouldn’t mind because you gave us this. Best brew ever. Thank you 👍 pic.twitter.com/9A7Qe8TvV6 — chrisn (@chrisnixon93) 24 февраля 2020 г.

"Дорогой "Йоркширский чай"! Сатана мог бы опубликовать свое фото с коробкой ваших пакетиков, но я не был бы против, потому что вы дали нам это - лучший чай вообще. Спасибо", - поддерживает любимый напиток пользователь @chrisnixon93.

"Это не реклама"

Компания в ответ на шквал критики затвитила, что Yorkshire Tea в шоке от потока негатива, и напомнила подписчикам, что уходящий лидер лейбористов Джереми Корбин тоже фотографировался с ее чаем в 2017 году.

Пропустить Twitter пост , автор: @YorkshireTea So it's been a rough weekend.



On Friday, the Chancellor shared a photo of our tea. Politicians do that sometimes (Jeremy Corbyn did it in 2017). We weren't asked or involved - and we said so the same day. Lots of people got angry with us all the same. pic.twitter.com/7uVmKDf7Jd — Yorkshire Tea (@YorkshireTea) 24 февраля 2020 г.

"Тяжеленький выдался уикенд. В пятницу канцлер поделился фотографией нашего чая. Политики иногда так делают - Джереми Корбин сделал то же в 2017 году. Мы никак не связаны с созданием этого фото - и мы сообщили об этом в тот же день [публикации снимка]. Но многие все равно разозлились на нас", - резюмировал "Йоркширский чай".

В ходе тогдашнего визита в Йорк Корбин сказал, что если бы он выиграл выборы, он был бы рад обсудить изменение климата и другие вопросы за чашкой йоркширского чая с американским президентом Дональдом Трампом.

Yorkshire Tea в современном виде возник в 1977 году.

За последние четыре десятилетия фирма-производитель чая Taylors of Harrogate превратилась из небольшого поставщика товара для внутрийоркширского потребления в один из самых успешных экспортных брендов Великобритании, чей продукт продается даже в России и Китае.

В понедельник компания добавила, что последние три дня отвечает на яростные обвинения и призывы к бойкоту.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @YorkshireTea It's been pretty shocking to see the determination some have had to drag us into a political mudfight. But it's been lovely to see others speak up for us - we're so grateful to everyone who's done that in a civil way (and gutted to see some use it as a reason for more nastiness). — Yorkshire Tea (@YorkshireTea) 24 февраля 2020 г.

"Было довольно шокирующе видеть, с какой решимостью некоторые пытались втянуть нас в политические склоки. Но было приятно ощутиь поддержку других пользователей - мы так благодарны всем, кто цивилизованно выступил за нас (и был так же, как и мы, потрясен, увидев, что некоторые используют фото как причину для еще больших оскорблений)", - отметили в Yorkshire Tea.

SMM-щики бренда при этом призвали комментаторов помнить о том, что за производителем чая стоят люди, которым может быть неприятно читать столь токсичную критику.

Пропустить Twitter пост 3, автор: @YorkshireTea But for anyone about to vent their rage online, even to a company - please remember there's a human on the other end of it, and try to be kind. — Yorkshire Tea (@YorkshireTea) 24 февраля 2020 г.

Сам канцлер казначейства во вторник отрефлексировал скандал с новым фото.

"Здорово обсудить с коллегами бюджет-2020 с утра за чашкой небрендированного чая", - сыронизировал Риши Сунак.