Правообладатель иллюстрации Europa Press News Image caption Согласно устроителям фестиваля, он посвящен памяти 6 млн евреев, погибших в Холокосте, и всех тех, кто подвергся преследованиям и истреблению из-за своей расы, сексуальной ориентации, религии, этнического происхождения или политических взглядов

Город Кампо-де-Криптана в испанской Кастилии оказался в центре скандала, поскольку местный карнавал в этом году решил почтить память Холокоста. Вышло своеобразно.

Многие, включая посольство Израиля в Испании и администрацию музея Аушвиц-Биркенау, предположили, что праздничное шествие превратилось скорее в насмешку над памятью жертв.

По улицам городка прошли люди, одетые и в нацистских офицеров, и в узников концлагерей в сопровождении бутафорской инсталляции с двумя позолоченными доберманами, двумя трубами крематория и менорой - иудейским семисвечником.

Помимо этого, две женщины несли модель ворот Освенцима с печально известной надписью Arbeit Macht Frei ("Работа делает свободным").

Несмотря на надписи о необходимости чтить память жертв Холокоста на перечисленных арт-объектах, карнавал не впечатлил израильские власти, которые тут же обвинили устроителей уличного фестиваля в тривиализации геноцида.

"Мы осуждаем мерзкое и отвратительное представление, банализирующее Холокост на карнавале в Кампо-де-Криптана и высмеивающее шесть миллионов евреев, убитых нацистами. Европейские страны должны активно бороться с антисемитизмом", - заявило посольство Израиля в Испании.

Пропустить Twitter пост , автор: @AuschwitzMuseum Hard to describe: memory upside-down, far beyond vulgar kitsch, without any relevance, without reflection & respect.



Difícil de describir: desmemoria traspasando la frontera de la vulgaridad y lo kitsch. Sin ningún tipo de relevancia, reflexión ni respeto. https://t.co/Zfy8z0eH1B — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 25 февраля 2020 г.

"Сложно описать: это извращение памяти, переходящее границы пошлости и китча. Без какой-либо релевантности, рефлексии или уважения", - возмутились на двух языках представители музейного комплекса Аушвиц-Биркенау.

В своем заявлении мэрия Кампо-де-Криптана пояснила, что разрешение на подобный карнавал выдали при условии, что оно будет чтить память жертв Холокоста.

"Мы солидарны с критикой. Если целью было почтить память жертв, то очевидно, что попытка не удалась", - выразили сожаление в городском совете.

В беседе с местной радиостанцией Cadena Ser мэр города Сантьяго Ласаро Лопес добавил: "Я согласен, что это не похоже на карнавальную тему. Не думаю, что такое повторится снова".

Правообладатель иллюстрации Europa Press News Image caption Некоторые сцены карнавала особенно возмутили общественность

Реакция в интернете не заставила себя ждать.

"Не бывает "посвящения" Холокосту через карнавал. Только позор и презрение к тем, кто додумался до этого и предавался этому унижению", - бичует фестиваль спортивный комментатор бразильского телеканала Globo Сержиу Аренильяс.

Пропустить Twitter пост , автор: @blancagoize Yo que aún tengo traumas de funciones de carnaval, fiestas de la escuela, etc... No me quiero imaginar como serán los de los chavales de Campo de criptana — Goize Blanco (@blancagoize) 27 февраля 2020 г.

"У меня до сих пор травма от школьных карнавалов, вечеринок и т.д. Даже не хочу представлять, каково от карнавала детям в Кампо-де-Криптана", - делится воспоминаниями начинающая актриса Гойсе Бланко.

Впрочем, для некоторых карнавал стал поводом вспомнить о непрекращающемся израильско-палестинском конфликте.

Пропустить Twitter пост , автор: @mariajosimon A todos los indignados por la carroza de carnaval Holocausto (agrupación de las mesas) en el carnaval de Campo de Criptana, espero que la próxima vez que Israel y EEUU bombardeen Gaza, se muestre la misma indignación, eso es un conflictos real del siglo XXI — Mariajo (@mariajosimon) 27 февраля 2020 г.

"Надеюсь, что все, кто возмущен карнавалом сейчас, будут так же возмущены в следующий раз, когда Израиль и США будут бомбить сектор Газа", - пишет Симон Марьяхо.

На прошлой неделе подобный скандал случился в бельгийском городе Алст: МИД Израиля не первый год возмущается тамошним карнавалом, где присутствуют карикатурные надувные фигуры ортодоксальных евреев.

ЮНЕСКО даже исключило шествие в Алсте из списка объектов нематериального культурного наследия в связи с многократными проявлениями расизма и антисемитизма на нем.

Тем не менее, мэрия фламандского города провела фестиваль как обычно, а премьер-министр страны Софи Вильмес назвала карнавал внутренним делом.