Рэп-ветераны Public Enemy поссорились из-за концерта в поддержку Берни Сандерса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всего несколько недель назад Flavor Flav (на фото - слева) и Chuck D как члены Public Enemy взяли "Грэмми" за заслуги перед музыкальной индустрией

Flavor Flav - один из сооснователей группировки патриархов американского политического рэпа Public Enemy - уволен из коллектива.

Его коллегам по группе с тридцатипятилетней историей, известной своими социально ориентированными текстами, не понравилось, что Flavor Flav попытался запретить им выступать на концерте в поддержку потенциального кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса, хотя в пресс-релизе они уверяют, что попрощались с Flav не в связи с политическими разногласиями.

Но не все фанаты верят отцам коллектива.

Ещё в 2016 году Flavor Flav перестал принимать участие в проектах группы, когда отправился в "творческий отпуск", заявили Public Enemy.

"Это была последняя капля. Ранее он пропустил многочисленные концерты - от Гластонбери до Канады, а также запись [двух] альбомов и фотосессии", - гласит официальное заявление остальных членов коллектива.

Рэперы окончательно разошлись после спора о концерте в поддержку Берни Сандерса на выходных.

Public Enemy Radio - нынешняя инкарнация легендарной группы - решили выступить на сандерсовском митинге в Лос-Анджелесе, но опальный Flav написал письмо с требованием отказаться от участия в кампании Сандерса, заявив, что он не поддерживает ни одного кандидата в этой гонке.

Chuck D, автор большинства текстов группы, ответил, что его бывший товарищ не отличит политика Берни Сандерса от футболиста Барри Сандерса и просто не хочет выступать на благотворительном концерте бесплатно.

Позже остальные участники группы выступили с заявлением, что дальше будут двигаться вперед без Flavor Flav: "Мы благодарим его за годы, проведенные вместе, и желаем ему всего хорошего".

"Токнул речь на концерте в поддержку Берни Сандерса. Если бы нам за него дали мешок баксов, Flav был бы там первым. Он никогда НЕ будет давать бесплатные шоу. Когда он подал в суд на меня в первый раз, я позволил ему вернуться. Его адвокат снова подал в суд на меня в пятницу, и теперь он сидит дома; лучше б он нашел наркоклинику поудачнее", - выговорился Chuck D в "Твиттере".

Flavor Flav не оставил выпад бывшего друга и коллеги без ответа.

"Chuck D, ты сейчас шутишь? Из-за Берни Сандерса? Ты хочешь разрушить то, что мы строили 35 лет ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ??? Все потому, что я не захотел поддержать [твоего] кандидата? Сейчас я очень разочарован в тебе и твоих решениях, Чак", - эмоционально отозвался Flavor на пост другого сооснователя коллектива.

Без наркотиков и доверия

Flavor Flav, чье настоящее имя - Уильям Дрейтон, собрал Public Enemy после знакомства с Chuck D (Карлтоном Райденауэром) в университете в середине 1980-х.

Начав как одаренный пианист-самоучка, он шутливо встревал как бэк-МС в серьезный рэп Чака, время от времени забирая на себя главный речитатив - например, в треках "Too Much Posse" или "Cold Lampin with Flavor".

Flavor заявил, что не согласен со своим увольнением, настаивая на том, что раскол между участниками произошел из-за политики.

После того, как Чак предложил ему пройти курс лечения от наркозависимости, Flavor Flav ответил, что не употребляет наркотики уже 10 лет.

"Я не твой наемный работник, а партнер. Ты не можешь уволить меня. Нет Public Enemy без Flavor Flav- так что давайэто проясним, Чак", - резюмировал Flav в ответ экс-коллеге.

Фанаты остались в замешательстве от выяснения отношений между рэперами, знающими друг друга более трех десятков лет. Многие уверены, что именно кампания Сандерса окончательно расколола коллектив.

"Public Enemy распадаются из-за белого кандидата в президенты <", - недоумевает юзер @BoneyStarks.

"Берни - Йоко Оно для Public Enemy", - уверена Хелен Манфред.

Сторонники другого кандидата от демократов - Элизабет Уоррен - решили использовать момент: "[Она не] привела к распаду Public Enemy", -пишет аккаунт "Неделимый Иллинойс".

Музыканты тем временем пытаются не вставать на чью-либо сторону в этом конфликте, сожалея лишь о самом распаде легендарной хип-хоп-группировки.

"Public Enemy - одна из величайших и самых важных групп в истории МУЗЫКИ. Я не становлюсь на чью-либо сторону. Я не очерняю никого из них... Я люблю Чака и Флава ... и Гриффа, и Терминатора X, и S1W, и Bomb Squad -всю группу. Все они - легендарные, важные и вечные", - подводит черту нью-йоркский рэпер R.A. the Rugged Man, записывавшийся с культовыми Mobb Deep, Wu-Tang Clan и Notorious B.I.G.