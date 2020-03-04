Танцуй против коронавируса: как иранские медики поднимают настроение заболевшим

Правообладатель иллюстрации AFP

Иранские врачи и медсестры танцуют, чтобы поднять настроение пациентам в карантине. Они не единственные, кто использует веселые движения для снижения уровня паники.

Иран - один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.

В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.

По оценкам иранского минздрава, общее число заразившихся превышает 2,9 тысячи человек.

На фоне всеобщей тревоги, медики в Иране стараются всячески поддержать больных.

Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев. Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так как по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.

В большинстве видео врачи танцуют под восточные мотивы.

"Это происходит в больнице для людей, лежащих с коронавирусом в Иранском Курдистане", - пишет иранский журналист Мохамад Ахвазе.

Иранская активистка Масих Алинеджад похвалила врачей, которые и без того работают в стрессовых условиях.

"Они заслуживают нашего восхищения за их тяжелую работу. Они также должны испытывать радость, несмотря на мрачные обстоятельства", - пишет Масих в "Твиттере".

Некоторые юзеры обратили внимание на специфичность танца, который прозвали челленджем "врач-медсестра".

Почти все профессионалы танцуют на видео в костюмах химзащиты.

Некоторые врачи не остановились на достигнутом и начали играть романтичные песни о "глазах, полных слез" под гитару.

Вьетнамский вирусный флешмоб

Меж тем, врачи в Китае - стране, наиболее пораженной коронавирусом, - тоже умеют радоваться выздоровлению пациентов.

Однако в КНР эта практика еще не стала полноценным флешмобом.

Зато во Вьетнаме вирусное видео о борьбе с "короной" выпустил сам минздрав.

Вьетнамская песня переродилась в танцевальный челлендж в "Тиктоке".

Британско-американский комик Джон Оливер в своем шоу похвалил Вьетнам и за своевременную реакцию на распространение вируса, и за песню в особенности.

Пропустить Youtube пост , автор: LastWeekTonight Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: LastWeekTonight

"Это отличный клубный хит", - заметил ведущий, повторив элементы танца из "Тиктока" в своей программе.

Пусть в других странах и не танцуют во имя борьбы с вирусом, но мыть руки и избегать выхода на работу с температурой советуют минздравы по всему миру.