Танцуй против коронавируса: как иранские медики поднимают настроение заболевшим
Иранские врачи и медсестры танцуют, чтобы поднять настроение пациентам в карантине. Они не единственные, кто использует веселые движения для снижения уровня паники.
Иран - один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.
В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.
По оценкам иранского минздрава, общее число заразившихся превышает 2,9 тысячи человек.
На фоне всеобщей тревоги, медики в Иране стараются всячески поддержать больных.
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Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев. Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так как по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.
В большинстве видео врачи танцуют под восточные мотивы.
"Это происходит в больнице для людей, лежащих с коронавирусом в Иранском Курдистане", - пишет иранский журналист Мохамад Ахвазе.
Иранская активистка Масих Алинеджад похвалила врачей, которые и без того работают в стрессовых условиях.
"Они заслуживают нашего восхищения за их тяжелую работу. Они также должны испытывать радость, несмотря на мрачные обстоятельства", - пишет Масих в "Твиттере".
Некоторые юзеры обратили внимание на специфичность танца, который прозвали челленджем "врач-медсестра".
Почти все профессионалы танцуют на видео в костюмах химзащиты.
Некоторые врачи не остановились на достигнутом и начали играть романтичные песни о "глазах, полных слез" под гитару.
Вьетнамский вирусный флешмоб
Меж тем, врачи в Китае - стране, наиболее пораженной коронавирусом, - тоже умеют радоваться выздоровлению пациентов.
Однако в КНР эта практика еще не стала полноценным флешмобом.
Зато во Вьетнаме вирусное видео о борьбе с "короной" выпустил сам минздрав.
Вьетнамская песня переродилась в танцевальный челлендж в "Тиктоке".
Британско-американский комик Джон Оливер в своем шоу похвалил Вьетнам и за своевременную реакцию на распространение вируса, и за песню в особенности.
"Это отличный клубный хит", - заметил ведущий, повторив элементы танца из "Тиктока" в своей программе.
Пусть в других странах и не танцуют во имя борьбы с вирусом, но мыть руки и избегать выхода на работу с температурой советуют минздравы по всему миру.